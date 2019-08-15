Выжившую в горах Грузии гражданку Беларуси в ближайшее время перевезут на лечение в Тбилиси

15 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Выжившую в горах Грузии гражданку Беларуси в ближайшее время перевезут на лечение в столицу страны - Тбилиси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В целом посольство Беларуси в Грузии будет оказывать необходимое содействие по урегулированию формальностей, связанных с произошедшей трагедией, в которой погибли две белорусские гражданки.

Как сообщалось, сотрудники Службы по управлению ЧС Грузии в ходе поисковой операции обнаружили тела двух пропавших 14 августа туристок из Беларуси на горе Тетнульди (край Самегрело - Земо-Сванети). Третья была спасена, но получила ранения.

В пресс-службе МИД Беларуси рассказали, что, по имеющейся информации, женщины шли вместе в связке. Они находились в составе группы альпинистов, которые после покорения вершины возвращались на базу. Женщины пропали по пути к базе. При спуске вниз они отделились от основной группы и через некоторое время сорвались с гребня вниз.-0-