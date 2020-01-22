Взаимодействие гидрометеорологов стран СНГ обсудят в Минске

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта плана мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности стран СНГ на 2021-2025 годы состоится 22-23 января в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Документ разработан Межгосударственным советом по гидрометеорологии СНГ при участии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Он будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению международного сотрудничества в области гидрометеорологии.

При подготовке проекта учитывались итоги XVIII Всемирного метеорологического конгресса, который прошел в июне 2019 года в Женеве и определил приоритеты и направления будущей деятельности Всемирной метеорологической организации на новое четырехлетие. В их числе - повышение готовности к экстремальным гидрометеорологическим явлениям и сокращение вызываемых ими потерь жизни и имущества, оказание поддержки принятию решений, обоснованных с климатической точки зрения, для повышения сопротивляемости и адаптации к рискам, которые связаны с климатом, повышение социально-экономической ценности метеорологического, климатического, гидрологического обслуживания.

Планируется, что после согласования экспертами проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития гидрометеорологической деятельности государств СНГ на 2021-2025 годы будет в установленном порядке внесен на рассмотрение Экономического совета Содружества.-0-