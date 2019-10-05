Взаимодействие гидрометеорологов стран СНГ обсудят в Санкт-Петербурге

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сессия Межгосударственного совета по гидрометеорологии Содружества Независимых Государств состоится 8-9 октября в Санкт-Петербурге. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники сессии обсудят вопросы, касающиеся деятельности национальных гидрометеорологических служб и их взаимодействия в рамках СНГ и Всемирной метеорологической организации, реализации соглашения о межгосударственной гидрометеорологической сети Содружества, дадут оценку выполнению Стратегии развития гидрометеорологической деятельности стран СНГ и плана мероприятий по ее реализации, рассмотрят новый план, рассчитанный на 2021-2025 годы.

На встрече планируется также затронуть темы деятельности Межгосударственной гидрометеорологической сети Содружества, метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации на пространстве СНГ, развития авиаметеорологического обеспечения с учетом программы по авиационной метеорологии и Глобального аэронавигационного плана ИКАО, проведения гидробиологических наблюдений на водных объектах.

Кроме того, члены Межгоссовета рассмотрят вопросы реализации приоритетных направлений научных исследований национальных гидрометеорологических служб государств СНГ на 2016-2020 годы, функционирования Северо-Евразийского регионального климатического центра, наращивания потенциала и подготовки кадров для отрасли, участия в деятельности Группы наблюдения за Землей, вопросы о региональном центре Интегрированной глобальной системы наблюдений Всемирной метеорологической организации.

Межгосударственный совет по гидрометеорологии СНГ был создан в 1992 году для решения задач прогнозирования гидрометеорологических процессов, их влияния на окружающую среду, своевременного информирования и предупреждения органов управления и населения, эффективного использования в отраслях экономики и обороны государств Содружества.

Основными направлениями сотрудничества являются: гидрометеорологическая безопасность, обмен информацией; метеорологическое обеспечение полетов судов гражданской авиации; долгосрочные прогнозы; глобальное изменение климата, мониторинг загрязнения окружающей среды, штормовое оповещение и предупреждение о стихийных явлениях, трансграничный перенос воды и донных отложений.-0-