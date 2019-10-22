Взаимодействие международных организаций в борьбе с терроризмом обсудят на конференции ОДКБ

22 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международная конференция "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом", организованная Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности, пройдет 30 октября в Москве, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
В мероприятии примут участие представители руководства Контртеррористического управления ООН и других профильных структурных подразделений ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Международной организации по миграции, Интерпола, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Исполкома СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и других международных структур.
"Важным направлением работы форума станет обсуждение вопросов реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, налаживание международного сотрудничества в системе обеспечения глобальной безопасности, совершенствования механизмов противодействия вызовам международного терроризма и связанного с этим экстремизма", - отметил пресс-секретарь.-0-