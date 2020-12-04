Взаимодействие по профилактике и лечению сахарного диабета обсудили эксперты стран СНГ

Во время заседания. Фото Исполкома СНГ

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертного совета государств - участников Содружества Независимых Государств по проблемам диабета прошло 3 декабря в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Межпарламентской ассамблеи государств СНГ и Исполнительного комитета Содружества.

На повестку дня было вынесено девять вопросов, среди них итоги выполнения программы сотрудничества стран СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016-2020 годы, анализ статистических показателей государств по сахарному диабету.

Специалисты обменялись информацией о принятых в их странах нормативных правовых актах по данному вопросу, обеспечении пациентов инсулином и средствами его введения, практике применения биосимиляров инсулина.

"На заседании также обсуждалось проведение международной конференции государств СНГ "Сахарный диабет: современные подходы к организации медико-социальной помощи", создание интернет-страницы экспертного совета, был рассмотрен ряд других вопросов", - добавили в пресс-службе.-0-

Фото Исполкома СНГ