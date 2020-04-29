Взаимодействие по устойчивому развитию чернобыльских регионов обсуждено в Нью-Йорке

29 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вопросы многостороннего взаимодействия по обеспечению устойчивого развития пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов Беларуси обсуждены в Нью-Йорке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Данная тема была основной на заседании межучрежденческой группы ООН по Чернобылю, которая состоялась в Нью-Йорке с участием Постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. Мероприятие было приурочено к Международному дню памяти о чернобыльской катастрофе и прошло в формате видеоконференции.

Группа координирует деятельность агентств системы ООН, других международных организаций и заинтересованных стран в области международного чернобыльского сотрудничества. Ее председателем является администратор ПРООН Ахим Штайнер. В состав группы входят более десяти международных организаций, включая ПРООН, МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНЕП, ФАО, Всемирный банк. Постоянными участниками являются Беларусь, Россия и Украина как наиболее пострадавшие от катастрофы страны.

Цель организованного ПРООН по инициативе Беларуси мероприятия - начать осуществление резолюции Генеральной ассамблеи ООН "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы", которая была подготовлена делегацией Беларуси и принята в декабре 2019 года. "Участники заседания рассмотрели основные результаты международного чернобыльского взаимодействия в ООН за последний год и обсудили направления многостороннего взаимодействия в этой области в соответствии с новой чернобыльской резолюцией", - говорится в сообщении.

Валентин Рыбаков отметил необходимость обеспечения устойчивого развития в пострадавших регионах Беларуси и проинформировал о мерах, предпринимаемых белорусской стороной для их социально-экономического развития. Белорусский дипломат представил предложения по наполнению дальнейшего международного сотрудничества по чернобыльским вопросам и подготовке к 35-й годовщине аварии на ЧАЭС в 2021 году.-0-