Взаимодействие стран СНГ в рамках ЮНЕСКО обсудили на межмидовских консультациях

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств - участников СНГ в рамках ЮНЕСКО" состоялись в Москве в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Участники консультаций обсудили основные аспекты координации деятельности и перспективные направления взаимодействия стран Содружества в рамках ЮНЕСКО. Отмечена важность наращивания взаимодействия стран СНГ по вопросам сохранения всемирного культурного и природного наследия.

Обсуждена проблематика применения Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, аспекты образовательного сотрудничества по линии кафедр ЮНЕСКО, а также сотрудничество по вопросам этики искусственного интеллекта. Были также рассмотрены вопросы налаживания практического взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и ЮНЕСКО.

Планируется, что очередные консультации по данной тематике пройдут в сентябре 2022 года на площадке Исполнительного комитета СНГ в Минске.-0-