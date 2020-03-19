Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 марта 2020
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:33 Лукашенко на совещании по коронавирусу напомнил о совете посещать баню и рассказал анекдот о Жириновском Президент
13:28 Житель Барановичского района под предлогом продажи билетов на концерты присвоил Br3,5 тыс. Происшествия
13:17 Белорусский рубль на торгах 19 марта ослаб к трем основным валютам Экономика
13:15 Финальный этап Лиги чемпионов по мини-футболу в Минске перенесен Спорт
13:08 Прямая линия для туристов будет работать ежедневно Общество
13:02 Негосударственный сектор в бытовых услугах Беларуси занимает более 97% Экономика
12:59 У жителя Чечерского района изъяли самодельный пистолет, порох и патроны Происшествия
12:54 "Витебскоблимущество" предлагает инвесторам более 20 объектов историко-культурного наследия Регионы
12:52 Лукашенко поручил наладить в стране производство респираторов Президент
12:49 В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах Президент
12:49 Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок Общество
12:36 В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси Общество
12:33 Кандидаты по тяжелой атлетике на ОИ определятся по итогам чемпионата Беларуси и ЧЕ Спорт
12:22 Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса Президент
12:12 Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом Общество
12:12 Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой Общество
12:09 Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково Общество
12:05 Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт Общество
11:58 Абоненты МТС в роуминге могут бесплатно звонить на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом Общество
11:57 Белорусские пограничники помогли более 70 украинцам вернуться на родину из Франции Общество
11:53 Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину Президент
11:49 Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются в Беларуси в выходные Общество
11:36 До +12°С ожидается в Беларуси 20 марта Общество
11:33 Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре Общество
11:29 ОАЦ и beCloud создают национальную смарт-платформу Технологии
11:27 Пожилая женщина с коронавирусом умерла в больнице в Москве В мире
11:27 Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса Президент
11:19 Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси Президент
11:14 Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде Регионы
10:59 Профмероприятие "Безопасный переход" проводят в Гомельской области Регионы
Все новости
Все новости
Общество
19 марта 2020, 11:33

Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала молодежная кампания "Навстречу будущему, которого мы хотим". Во время нее запланированы открытые дискуссии, где студенты и школьники выскажут свои идеи по поводу достижения Целей устойчивого развития. Позиция белорусской молодежи будет представлена на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Открытые дискуссии "Будущее, которое мы хотим: наши идеи и действия" в Минобразования назвали ключевым событием кампании. "Во время дискуссий молодежь представит видение будущего мира. Студенты и школьники поделятся опытом популяризации ценностей и Целей устойчивого развития и реализации молодежных инициатив в контексте акселераторов, указанных в дорожной карте по реализации ЦУР в стране. Позиция белорусской молодежи, выработанная в процессе дискуссий, будет представлена на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года", - проинформировали в пресс-центре.

Кроме того, кампания предполагает проведение молодежного медиафестиваля "Голоса молодых за устойчивое развитие" и серии молодежных акций и инициатив "Никого не оставим в стороне", интернет-проекта "Цели устойчивого развития: думай и действуй".

Участие в дискуссиях примут студенты Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, региональных университетов, ребята из школ, где открыты педагогические классы, представители ресурсных центров ассоциации "Образование в интересах устойчивого развития", молодежные послы Целей устойчивого развития.

Стартовая встреча участников и организаторов кампании состоялась 18 марта в БГПУ. Министерство образования, Представительство ООН в Беларуси и БГПУ подписали план совместных мероприятий. После этого постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий выступила с открытой лекцией, в которой говорила о мировых проблемах, угрозах и вызовах современности. Во время онлайн-трансляции из регионов поступило более 40 вопросов, на которые Иоанна Казана-Вишневецкий дала развернутые ответы.

В 2020 году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего создания. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал крупнейшую в истории организации глобальную дискуссию "75 лет ООН: 2020 год и далее - общее будущее общими силами" (ООН-75). Планируется вовлечь в обсуждение роли всестороннего сотрудничества в построении лучшего будущего как можно больше людей, в первую очередь молодежь.

Беларусь присоединилась к международной кампании "ООН-75", подтвердив на самом высоком уровне приверженность концепции устойчивого развития и готовность внести свой вклад в празднование юбилея в качестве одной из стран, стоявшей у истоков ООН. Для координации совместных усилий МИД и Представительство ООН в Беларуси в феврале подписали план совместных мероприятий по празднованию 75-летия организации.

Для согласования усилий по работе с молодежью во время кампании "ООН-75" Минобразования и Представительство ООН в Беларуси разработали план совместных мероприятий кампании "Навстречу будущему, которого мы хотим". Его координатором выступает БГПУ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство образования молодежь ООН
Новости рубрики Общество
Фото из архива Прямая линия для туристов будет работать ежедневно
Во время кастинга Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок
Фото из архива В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси
Виталий Грицевич. Фото из архива Минспорт подготовил предложения для поддержки турбизнеса на фоне ситуации с коронавирусом
Фото из архива Посольство Беларуси в Латвии в связи с коронавирусом организовало возвращение белорусов домой
Фото из архива Беларусь прорабатывает варианты для возвращения туристов транзитом через аэропорт Внуково
Главное
Во время совещания Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси
Лукашенко пояснил, почему в стране и школах не вводят карантин из-за коронавируса
Помощь в возвращении в Беларусь нужна около 8 тыс. туристов - Минспорт
Это навредит и людям, и бизнесу - репортаж с белорусско-российской границы
Топ-новости
Лукашенко: люди могут больше пострадать от паники, чем от самого коронавируса
В Минске из-за коронавируса изменят расписание общественного транспорта и начало занятий в вузах
До +12°С ожидается в Беларуси 20 марта
Локация на миллион! Весенняя акция на квартиры в лучших уголках Минска!
Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре
Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня
Прямая линия для туристов будет работать ежедневно
В Минприроды назвали самые чистые реки Беларуси
Развитие новых микрорайонов и трудоустройство - Заяц провел личный прием в Славгороде
В Китае назван эффективный препарат против коронавируса
Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь - 2020" переносится на неопределенный срок
Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию - Базанов
Медик: при нетяжелом течении заболевания коронавирусом организм справляется сам
Систему оповещения с помощью эфира радиостанций протестируют в Беларуси
"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.