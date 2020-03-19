Взгляд белорусской молодежи на будущее мира представят на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартовала молодежная кампания "Навстречу будущему, которого мы хотим". Во время нее запланированы открытые дискуссии, где студенты и школьники выскажут свои идеи по поводу достижения Целей устойчивого развития. Позиция белорусской молодежи будет представлена на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Открытые дискуссии "Будущее, которое мы хотим: наши идеи и действия" в Минобразования назвали ключевым событием кампании. "Во время дискуссий молодежь представит видение будущего мира. Студенты и школьники поделятся опытом популяризации ценностей и Целей устойчивого развития и реализации молодежных инициатив в контексте акселераторов, указанных в дорожной карте по реализации ЦУР в стране. Позиция белорусской молодежи, выработанная в процессе дискуссий, будет представлена на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года", - проинформировали в пресс-центре.

Кроме того, кампания предполагает проведение молодежного медиафестиваля "Голоса молодых за устойчивое развитие" и серии молодежных акций и инициатив "Никого не оставим в стороне", интернет-проекта "Цели устойчивого развития: думай и действуй".

Участие в дискуссиях примут студенты Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, региональных университетов, ребята из школ, где открыты педагогические классы, представители ресурсных центров ассоциации "Образование в интересах устойчивого развития", молодежные послы Целей устойчивого развития.

Стартовая встреча участников и организаторов кампании состоялась 18 марта в БГПУ. Министерство образования, Представительство ООН в Беларуси и БГПУ подписали план совместных мероприятий. После этого постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий выступила с открытой лекцией, в которой говорила о мировых проблемах, угрозах и вызовах современности. Во время онлайн-трансляции из регионов поступило более 40 вопросов, на которые Иоанна Казана-Вишневецкий дала развернутые ответы.

В 2020 году ООН празднует 75-летнюю годовщину своего создания. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш инициировал крупнейшую в истории организации глобальную дискуссию "75 лет ООН: 2020 год и далее - общее будущее общими силами" (ООН-75). Планируется вовлечь в обсуждение роли всестороннего сотрудничества в построении лучшего будущего как можно больше людей, в первую очередь молодежь.

Беларусь присоединилась к международной кампании "ООН-75", подтвердив на самом высоком уровне приверженность концепции устойчивого развития и готовность внести свой вклад в празднование юбилея в качестве одной из стран, стоявшей у истоков ООН. Для координации совместных усилий МИД и Представительство ООН в Беларуси в феврале подписали план совместных мероприятий по празднованию 75-летия организации.

Для согласования усилий по работе с молодежью во время кампании "ООН-75" Минобразования и Представительство ООН в Беларуси разработали план совместных мероприятий кампании "Навстречу будущему, которого мы хотим". Его координатором выступает БГПУ.-0-