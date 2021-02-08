Взять Быка за рога - советы посла КНР, как правильно встретить китайский Новый год

Праздник Весны символизирует единство семьи и верность тысячелетним национальным традициям. Это подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн в интервью корреспонденту БЕЛТА накануне Нового года по китайскому лунному календарю, который наступит 12 февраля. Дипломат также рассказал об обычаях празднования, мифологии, о чуси и шоусуэй, а еще о том, почему китайцы мечтают о рождении детей именно в год металлического Быка, об их устремлении быть вместе со своими родными за одним семейным столом и что изменил в этих традициях коронавирус. Посол поделился, как вместе с коллегами отпразднует в Минске этот Новый год, а также коснулся белорусско-китайского сотрудничества и планов, когда можно ожидать обмена визитами на высшем уровне между Китаем и Беларусью.

- Господин посол, не могли бы вы рассказать, почему Праздник Весны самый важный в Китае и какое значение он имеет для китайского народа. Как обычно его отмечают?

- Прежде всего позвольте поздравить вас и всех читателей с наступающим Праздником Весны. Причину, по которой он стал самым важным для китайцев, можно описать в двух словах: возвращение домой.

На этот праздник вся семья должна собираться вместе, ведь китайцы особенно ценят семью и родственные чувства. Подчеркну: каждый раз, когда наступает Праздник Весны, китайцы думают о возвращении домой независимо от того, как бы далеко они ни находились и какие бы тысячи километров ни разделяли их с семьей. Вне зависимости от того, сколько денег заработали, они хотят вернуться домой.

Праздник Весны называют Новым годом, потому что по китайскому лунному календарю этот день является первым днем первого лунного месяца и началом нового года. Люди возлагают надежды на будущее. Кстати, согласно летописи, китайский народ отмечает Праздник Весны более 4 тыс. лет.

Замечу, что у китайцев есть много традиций празднования Нового года. По мере приближения этого дня каждая семья делает генеральную уборку дома, покупает новогодние товары, на окна наклеивают красные вырезки из бумаги, вешают праздничные картинки, пишут поздравления на парных надписях, варят пирожки из клейкого риса и готовят другие традиционные блюда - таким образом прощаются со старым годом и приветствуют новый.

Канун Праздника Весны называется чуси. Семья собирается вместе за роскошным новогодним ужином, разговаривает и веселится до рассвета - это называется шоусуэй. Кстати, в китайской мифологии Суэй - это злой дух, который появляется в полночь в канун Нового года и может забрать душу человека, но если человек не спит в это время, то защитится от него. В чуси по всему Китаю безостановочно слышны звуки хлопушек и фейерверков. Перед сном взрослые дарят детям деньги в красном конверте и желают им расти здоровыми.

Как только часы бьют полночь и наступает Новый год, первым делом все едят пельмени. Это первая трапеза нового года, которая воплощает в себе прекрасные пожелания друг другу. После чуси наступает первый новогодний день, начиная с которого принято навещать родственников, встречаться с друзьями.

Можно однозначно сказать, что праздничные мероприятия многогранны и разнообразны, на них вы обязательно увидите танцы льва и дракона, хождение на ходулях и представление в "сухой лодке". Китай - многонациональная страна, и каждая национальность привносит свои отличительные особенности в общий древний сценарий празднования китайским народом Нового года. Но общее в традициях каждой национальности - поклонение небу, почитание предков, избавление от старого и приобретение нового, молитвы о богатом урожае.

- 2021-й - год Быка. Не могли бы вы рассказать, какое значение он имеет для китайцев и чего лично вы ожидаете от этого года?

- Очевидно, вас интересует традиционная китайская культура. Издревле в нашей стране использовалось циклическое летоисчисление. 60 лет составляют один цикл. Издавна люди также использовали 12 видов животных - крысу, быка, тигра, кролика, дракона, змею, лошадь, козу, обезьяну, петуха, собаку и свинью в качестве двенадцати символов китайского гороскопа, в том числе для летоисчисления.

Например, с 12 февраля 2021 года (первый день первого месяца нового года по китайскому лунному календарю) по 31 января 2022 года (чуси) - это 38-й год 60-летнего цикла, год Синьчоу. Его также называют годом металлического Быка. Считается, что металлический Бык может принести много богатства и благополучия, поэтому многие молодые пары хотят родить ребенка именно в этот год, чтобы в его жизни все проходило успешно.

Бык, или корова, - прилежный, искренний и честный представитель китайского зодиака. Бык выполняет самую утомительную и тяжелую работу, является важным помощником и другом людей в земледельческом обществе. В Китае есть много известных картин с изображением этого животного. Например, "Пять быков" времен династии Тан - старейшая из существующих картин на бумаге в Китае. Картины известного современного художника Ли Кэжаня с изображением быков пользуются широкой популярностью.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайцев усердно и серьезно трудиться, работать как бык на благо общества, служить народу и быть трудолюбивым, не бояться нового и поднимать целину, как того требуют реалии современности. Описывая сильного, успешного и упорного человека, китайцы часто сравнивают его с быком. Китайская пословица гласит: "Год быка и лошади хорош для земледелия" и это означает, что в год Быка погода благоприятствует хорошему урожаю, а страна и народ живут в мире и спокойствии.

- Возвращение китайцев домой по уже сложившейся традиции ежегодно на Праздник Весны представляло собой, пожалуй, самое массовое передвижение людей в мире. Как на это повлияет COVID-19?

- Каждый год примерно в течение 40 дней (за 15 дней до праздника и 25 дней после него) многие люди передвигаются по Китаю, чтобы воссоединиться, как я уже говорил, дома перед праздником и вернуться затем обратно на работу или учебу. Это всегда создает огромный спрос на транспортные перевозки, которые уже получили особое название - чуньюнь, то есть пассажирские перевозки в данный период.

В связи с постоянным углублением политики реформ и открытости Китая, а также активностью социально-экономической жизни, спрос и масштабы путешествий по случаю праздника Весны постоянно расширялись. Так, если объем пассажирских перевозок по стране во время китайского Нового года в 1980 году составлял 100 млн человек, то в 2015-м он достиг 3,7 млрд человек, а это эквивалентно единовременному переезду всего населения Африки, Европы, Америки и Океании. В 2019 году эта цифра также составляла около 3 млрд человек.

Когда в 2020 году разразилась эпидемия COVID-19, то количество пассажирских перевозок в период Праздника Весны резко упало, примерно до 1,5 млрд человек, что на 51% меньше, чем в предыдущем году. В целом коронавирусная инфекция стала серьезным испытанием для нашей страны. Под твердым руководством Коммунистической партии Китая наш народ, сплотившись воедино, общими усилиями в полной мере раскрыл институциональные преимущества, преимущества силы и сотрудничества и всецело посвятил себя борьбе с эпидемией. После восьми месяцев упорной борьбы с эпидемией были получены колоссальные результаты, имеющие стратегическое значение. Порядок повседневной жизни в Китае стал восстанавливаться, а экономическое развитие стабилизироваться.

Хочу обратить внимание, что эпидемическая ситуация в Китае находится под контролем, но эпидемия все еще распространяется в мире. Как видим, с этого года распространение вызванной коронавирусом пневмонии по всему миру ускорилось, а совокупное количество подтвержденных случаев заражения превысило 100 млн.

Возвращаясь к теме пассажирских перевозок во время Праздника Весны, скажу, что в текущем году они начались 28 января, а закончатся 8 марта. Предполагаемый пассажирооборот - 1,7 млрд человек. То есть он будет меньшим, нежели в прежние годы, до коронавируса. Вполне понятно, что для закрепления с трудом одержанной победы в борьбе с эпидемией и эффективной защиты жизни людей местные правительства по всему Китаю приняли меры: возвращающиеся домой должны предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус в течение 7 дней до поездки. Местные правительства призывают людей в период новогодних праздников не уезжать в другие места без необходимости, чтобы снизить риск распространения эпидемии и заражения, а провести Праздник Весны там, где они работают или учатся.

Кроме того, некоторые местные органы власти рекомендуют компаниям и предприятиям не останавливать работу, производство, а также выдавать никуда не уезжающим в это время сотрудникам праздничные пособия, выплачивать двойную заработную плату. Поощряют и студентов не возвращаться домой, не покидать учебные заведения, оставаться отмечать праздник на месте - для них устраивают развлекательные мероприятия, а также общение по видеосвязи с членами семьи, поздравление друг друга онлайн.

Я уверен, что с помощью совместных усилий всех сторон в этом году наступит счастливый и мирный Праздник Весны для каждого китайца, где бы он ни находился.

- А как китайские дипломаты отмечают Праздник Весны в Беларуси?

- В предыдущие годы, когда приближался этот праздник, наше посольство заранее проводило приготовления, включая уборку, покупку новогодних товаров, наклеивание символов благополучия, приклеивание парных надписей из красной бумаги с новогодними пожеланиями, подвесных фонарей и китайских узлов для создания праздничной атмосферы. В чуси все вместе лепили пельмени и готовили новогодний ужин.

Вечером все сотрудники посольства также соберутся вместе за новогодним ужином, и будут, конечно же, разговаривать о празднике, о работе в минувшем году, о перспективах. Все подготовят собственные праздничные номера для этой новогодней встречи, которая, надеюсь, пройдет радостно, с традиционными фейерверком, хлопушками и музыкой.

Хочу обратить внимание, что посольство Китая отмечает новогодний праздник вместе с народом Беларуси. Так, уже традиционным стало мероприятие "Веселый Праздник Весны", одним из главных организаторов которого является посольство КНР в Беларуси. Оно проводилось в Беларуси уже шесть раз. В Минске, Гродно, Борисове и других городах проходили новогодние песенно-танцевальные вечера, культурные ярмарки и встречи.

Театры песни и танца Нанкина, провинций Ганьсу, Цзянси, художественная труппа из провинции Хунань, Центральный оперный театр и другие китайские коллективы успешно выступали в Беларуси. Жители Беларуси смогли оценить колорит китайского искусства, культуры и радость китайских фестивалей. Общее количество участников мероприятий "Веселого Праздника Весны" превысило 12 тыс., а количество онлайн-участников достигло 4 тыс. Зрители делились яркими моментами мероприятия в социальных сетях. И замечу, что китайский Новый год все чаще становится общим праздником для китайцев и белорусов.

- Согласно китайской традиции, Праздник Весны - хороший повод подвести итоги прошлого и посмотреть в будущее. Не могли бы вы рассказать о достижениях экономики Китая за последний год?

- В 2020 году развитие Китая достигло многих исторических результатов. ВВП вырос на 2,3%, успешно достигнув новой ступени в 100 трлн юаней. Наша страна стала единственной крупной экономикой в мире, добившейся положительного роста в период эпидемии.

Важным достижением хочу назвать тот факт, что 5,5 млн людей, проживающих в сельских районах Китая, избавились от нищеты - таким образом выполнена историческая задача нашего государства на пути к полному искоренению бедности в установленный срок. То есть достигнут решающий успех в деле всестороннего построения среднезажиточного общества. Думаю, близка победа в достижении цели первого столетия - завершении всестороннего построения среднезажиточного общества к столетнему юбилею (2021 год) со дня образования Коммунистической партии Китая.

Хочу также обратить внимание, что в стране был принят действенный комплекс мер, направленный на стабилизацию рынка занятости. В городах и деревнях было трудоустроено свыше 11 млн человек. Жизнь населения обрела действенные гарантии, и даже в самый тяжелый период эпидемии было обеспечено достаточное рыночное предложение.

Кроме того, на пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва был выработан план национального развития и инициировано начало нового пути всестороннего строительства социалистического модернизированного государства. Таким образом, КНР сделала еще один большой шаг на пути к великому возрождению китайской нации.

В прошлом году Китай вложил свою мудрость и силу в восстановление мировой экономики. Мы придерживается стратегии инновационного развития, и рейтинг нашей страны в Глобальном инновационном индексе Всемирной организации интеллектуальной собственности поднялся до 14-го места. Процесс реформ и открытости значительно ускорился, импорт и экспорт внешней торговли, а также фактическое использование иностранных инвестиций выросли вопреки преобладающим в мире тенденциям снижения, двери открытости и сотрудничества распахиваются все шире для торговли и сотрудничества стран всего мира. Поставлена задача формировать новую архитектонику развития. В Китае она постепенно создается, при этом главным объектом выступает внутренний фактор, но внутренний и внешний циклы содействуют друг другу. Наша страна продолжит придерживаться политики реформ и открытости, модель развития "двух циклов" будет в дальнейшем продвигаться и будут созданы более широкие возможности в торговле и сотрудничестве.

Очень важно, что в современных условиях строительство "Одного пояса, одного пути" постепенно продвигается вперед. Уверен, что одним из наиболее значимых событий коронавирусной эпохи можно назвать и подписание в ноябре 2020 года соглашения о всестороннем региональном экономическом партнерстве, ставшего крупнейшим в мире документом о свободной торговле.

Еще такой факт: в минувшем году более 3,6 тыс. компаний из 150 стран приняли участие в III Международной выставке импортных товаров и услуг в Китае, на полях которой были заключены предварительные договоры по приобретению товаров и услуг на общую сумму $72,6 млрд. Совершенно очевидно, что китайский рынок стал мировым рынком, общим рынком и рынком для всех.

В 2021 году Китай продолжит активное участие в международном сотрудничестве по борьбе с эпидемией, реализацию открытой стратегии взаимной выгоды и взаимного выигрыша, будет способствовать скорейшей и полной победе мира над COVID-19 и приданию нового импульса восстановлению и росту мировой экономики.

- Расскажите о сотрудничестве Китая и Беларуси по итогам 2020 года и планах на перспективу.

- В 2020 году китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества развивались стабильно, а сотрудничество во всех сферах сохраняло тенденцию устойчивого развития. Политическое взаимодоверие между двумя странами непрерывно углубляется. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы и важные озабоченности друг друга, и тесное сотрудничество в международных делах. Сотрудничество в борьбе с эпидемией, вызываемой новым типом коронавируса, стало важным пунктом современной повестки дня китайско-белорусского сотрудничества.

Столкнувшись с эпидемией, Китай и Беларусь оказывают помощь и поддержку друг другу, что полностью отражает высокий уровень и особенность отношений между двумя странами и демонстрирует глубокую дружбу между нашими народами.

Важно, что совместное строительство "Одного пояса, одного пути" двумя сторонами неуклонно продвигается. 13 новых предприятий стали резидентами Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В настоящее время в парке зарегистрировано 68 предприятий из 14 стран. Стоит отметить, что индустриальный парк определен как первая прикладная платформа 5G и первая испытательная площадка для беспилотных автомобилей в Беларуси.

В целом торгово-экономическое сотрудничество между двумя государствами развивается достаточно активно. Согласно статистике китайской стороны, объем двусторонней торговли с января по ноябрь 2020 года увеличился на 9,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а годовой объем торговли достигнет рекордного уровня. Масштабные проекты сотрудничества между Беларусью и КНР успешно реализуются. Приведу некоторые примеры. Ведется строительство "Высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла" с участием китайского капитала. Реализован второй этап строительства социального жилья в Беларуси при безвозмездной поддержке Китая, что улучшило условия жизни более чем 6 тыс. белорусов. В августе 2020 года при безвозмездной поддержке Китая началось строительство таких проектов, как Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Кроме того, успешно реализована серия проектов в области науки и технологий, образования и культуры с использованием как онлайн-, так и офлайн-форматов. Традиционная дружба между двумя народами стала еще более крепкой.

Хочу обратить внимание, что 2021 год является для Китая первым годом в реализации плана 14-й пятилетки. Беларусь разрабатывает программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы. Убежден в том, что обе стороны должны и далее взаимно использовать преимущества экономик, которые в значительной степени дополняют друг друга, выявлять потенциал для сотрудничества, способствовать высококачественному строительству "Одного пояса, одного пути", а также "Великого камня". Речь идет и о расширении сотрудничества в таких областях, как борьба с эпидемией, торговля и экономика, образование, наука и техника, культура, межрегиональные связи.

- Планируются ли в новом году визиты на высшем уровне между двумя странами?

- Обмены на высшем уровне играют ведущую роль в китайско-белорусских отношениях.

Эпидемия коронавируса нового типа, конечно же, оказала определенное влияние на визиты. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин планировал посетить Беларусь летом 2020 года, но это оказалось невозможным из-за эпидемии коронавируса. Однако, несмотря на это, главы двух государств поддерживают непрерывные контакты.

Хочу обратить внимание, что 11 июня 2020 года и 26 января этого года Си Цзиньпин и Александр Лукашенко провели телефонные разговоры для детального обмена мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве во всех областях, в результате чего были достигнуты важные договоренности.

Уверен, что как только эпидемическая ситуация позволит, обмены визитами на высшем уровне между Китаем и Беларусью возобновятся.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-