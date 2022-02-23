23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрослые поликлиники продолжат принимать пациентов по воскресеньям, сообщила в программе "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

"Мы обсуждали с руководителями наших учреждений, как будем работать в воскресенье, учитывая нагрузку, а в воскресенье всеми нашими учреждениями в Минске было принято около 3 тыс. человек, - сказала Елена Богдан. - Мы обсуждали с главными врачами, как правильно выстроить эту работу. В субботу будем работать по графику субботнего дня, взрослые поликлиники в воскресенье тоже будут работать".

Что касается детских поликлиник, то число пациентов в воскресенье небольшое. "По детским мы посмотрим к концу недели. Вывести врача, к которому на прием придут два человека… Поверьте, люди работают с достаточно серьезной нагрузкой, и врачей тоже хочется поберечь", - отметила председатель комитета по здравоохранению.-0-