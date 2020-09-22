22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Wargaming увеличил количество стипендий для студентов БГУ. Всего будет выделено 24 гранта и расширен список факультетов-участников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

С этого года конкурс пройдет среди студентов 2, 3, 4 курсов (кроме выпускного) факультетов: биологического, механико-математического, физического и химического, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики. "Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также вести научно-исследовательскую деятельность. Стипендия присуждается на текущий учебный семестр, участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз. Итоги конкурса будут подведены на заседании комитета стипендии 5-6 октября", - рассказали в пресс-службе.

В вузе напомнили, что конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится с 2019 года в третий раз. Он направлен на стимулирование молодежи к научной деятельности. До настоящего момента для победителей конкурса выделялось 16 стипендий.-0-