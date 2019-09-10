WEB Call – звонки в контакт-центр доступны через интернет без затрат на мобильную связь

На связи с банком в любое время суток и в любом месте планеты – именно так можно охарактеризовать новую услугу от Белинвестбанка. WEB Call – контакт-центр в сети Интернет.

Путешествуете по другой стране, а, возможно, просто ненадолго вышли из дома или офиса? Есть одна вещь, которая "сопровождает" современного человека повсюду – это интернет. Кафе, рестораны, отели, торговые центры и вокзалы сегодня предоставляют возможность бесплатного использования Wi-Fi. Имея доступ к сети Интернет, вы всегда сможете связаться со специалистами контакт-центра Белинвестбанка посредством сервиса WEB Call. И все это без дополнительных затрат на услуги мобильной связи.

Новый сервис доступен на всех устройствах, подключенных к сети Интернет: мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. Теперь, находясь в любой точке мира, вы всегда сможете получить информацию о продуктах и услугах банка.

Как воспользоваться сервисом WEB Call? Зайти на официальный сайт ОАО "Белинвестбанк" www.belinvestbank.by .

1. В левом нижнем углу экрана нажать значок WEB Call.

2. В открывшемся окне выбрать "Веб-звонок".

3. Подключить гарнитуру (микрофон и наушники), если она еще не установлена.

4. Начать звонок в контакт-центр.

Новая услуга доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Где бы вы ни были, Белинвестбанк всегда остается с вами на связи!

Кроме того, по-прежнему вы можете воспользоваться сервисом "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг" , или связаться с контакт-центром Белинвестбанка по телефонам: 146 и +375 17 239-02-39.

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