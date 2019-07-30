Wizz Air весной 2020 года откроет прямой рейс Будапешт-Минск

30 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Венгерская авиакомпания Wizz Air весной 2020 года начнет осуществлять полеты по маршруту Будапешт-Минск. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.
"Венгерская авиационная администрация направила в адрес Департамента по авиации проект меморандума о взаимопонимании по назначению с сезона IATA весна-лето 2020 на линию Будапешт-Минск венгерского перевозчика Wizz Air. В настоящее время ведется работа по его согласованию и подписанию" - сказал директор департамента.
Он также сообщил, что авиационные власти Беларуси согласовали частоту полетов с российскими коллегами на сезон IATA осень-зима 2019-2020. Она останется на прежнем уровне - 63 рейса в неделю для каждого из партнеров.
Wizz Air - венгерская лоукост-авиакомпания, одна из крупнейших в мире. Работает главным образом на рынке Центральной Европы.-0-
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