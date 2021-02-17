Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не стал вводить карантин и останавливать жизнь в стране из-за пандемии COVID-19. И цифры доказали, что он был прав - к огорчению ярых сторонников локдауна, пишет австрийская газета Wochenblick.

Введение жесткого карантина как единственно возможной меры противодействия распространению коронавирусной инфекции всегда сопровождается "игрой в статистику", пишет австрийское издание. Утверждается, что заперев население по домам, можно снизить количество зараженных и таким образом защитить население. С целью заставить людей соблюдать карантинные меры СМИ постоянно твердят о количестве умерших от коронавируса. На этом фоне резко выделяется Беларусь, в которой жизнь с коронавирусом выглядит совсем иначе.

"По количеству смертей от COVID-19 белорусские показатели гораздо ниже, чем в других странах. И это на фоне того факта, что Беларусь не вводила жесткого карантина, ограничивающего многие сферы общественной жизни. Утверждения, что в стране приукрашивают статистику по коронавирусу, - слишком поверхностные", - пишет Wochenblick.

Далее газета приводит статистику по заболеваемости и летальности от коронавируса в Беларуси за первые три недели января: 1-я неделя - 14 031 положительный тест и 75 умерших, 2-я неделя - 13 367 положительных тестов и 65 умерших, 3-я неделя - 10 251 положительный тест и 58 умерших. Это при количестве населения в 9,5 млн жителей.

Журналисты сравнили с данными по заболеваемости в Австрии за тот же период времени: 1-я неделя - 15 133 положительных теста и 378 умерших, 2-я неделя - 11 406 тестов при 383 умерших, 3-я неделя - 10 421 тест и 348 умерших. Население Австрии составляет 8,8 млн человек.

При сравнении статистики двух стран бросается в глаза различие в показателях летальности, хотя общее число заболевших находится примерно на одном уровне. В Wochenblick считают, что объяснение низкой смертности от коронавируса в Беларуси может заключаться в большом количестве больничных коек, а также качественной системе профилактики инфекционных заболеваний и охраны здоровья, сохранившейся со времен СССР.

Также стоит отметить и различия в методике подсчета летальности от коронавируса. В Беларуси, например, делают различие между смертью от коронавируса и смертью от болезни, отягощенной выявленной коронавирусной инфекцией, в то время как в других странах это различие не проводится.

Австрийские журналисты отмечают еще один важный момент, который может объяснить низкие показатели смертности от COVID-19 в Беларуси, - в стране вообще не объявляли карантин. В связи с этим в статье приводится мнение американского врача-эпидемиолога греческого происхождения Джона Иоаннидиса. В своих исследованиях он пришел к выводу, что жесткий карантин и ограничительные меры не оказывают существенного влияния на распространение инфекции. Напротив, они наносят огромный побочный ущерб.

"Тот факт, что смертность в Беларуси в пиковый для коронавируса 2020 год была даже несколько ниже, чем в предыдущие годы, вполне может быть связан с тем, что к населению не применяли "пыток" в виде жестких карантинных мер", - пишет Wochenblick.-0-