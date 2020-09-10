WorldSkills дает участникам отличный стимул как профессионалам - мнение

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс профессионального мастерства WorldSkills дает участникам отличный стимул как профессионалам. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказал мастер производственного обучения филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" РИПО, участник 45-го международного чемпионата WorldSkills Kazan 2019 по компетенции "Токарные работы на станках с программным управлением" Дмитрий Грук.

"WorldSkills для большинства - это увидеть и полюбить. Участие в любом чемпионате - соревновательный дух, переживание, волнение. Это захватывает. WorldSkills дает любому участнику отличный стимул как профессионалу. Во время подготовки к чемпионату и участия молодой человек приобретает новые знания, навыки, повышает свою квалификацию. Это очень важно, чтобы быть достойным специалистом своего дела", - сказал Дмитрий Грук.

По его словам, важно привлекать к движению WorldSkills не только учащихся среднеспециальных учебных заведений и вузов, но и школьников. "Эту работу необходимо начинать со школы, чтобы дети уделяли должное внимание профессиональному образованию, которое сегодня очень быстро развивается. Это новые технологии, которые действительно захватывают и с которыми интересно работать. И этот опыт надо передавать будущим поколениям", - отметил мастер производственного обучения.

Как добавил заместитель директора по маркетингу ИООО "Кнауф Маркетинг", главный эксперт Беларуси по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Александр Ивченко, WorldSkills позволяет не только открыть новые специальности, но и обменяться опытом. "На чемпионаты приезжают молодые люди из разных стран, у которых разное видение. Там можно этот опыт перенять, увидеть как, чем работают, какие новые инструменты используются. Нужно не упускать участников таких чемпионатов и пытаться любыми способами оставить их в системе образования, чтобы они и дальше передавали этот опыт", - констатировал он.-0-

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