20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" отменена. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Министерство информации сообщает, что в связи с мерами, принимаемыми Советом Министров и Министерством здравоохранения по противодействию распространению инфекции, вызванной COVID-19, а также с целью санитарной безопасности принято решение об отмене запланированных на 4-5 декабря XV Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: Победа. Память. Мы", а также XXIV Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".-0-