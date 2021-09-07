XXV Международный турнир по самбо на призы Президента открылся в "Чижовка-Арене"

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия XXV Международного турнира категории А по самбо на призы Президента прошла в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", передает корреспондент БЕЛТА.

Поприветствовали участников состязаний и любителей самбо заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, который зачитал приветствие Президента Беларуси Александра Лукашенко, многократный чемпион СССР, Европы и мира, обладатель Кубка мира, вице-президент Европейской ассоциации самбо Владимир Япринцев, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Артем Цуран и председатель Белорусской федерации самбо Александр Кобрусев, объявивший соревнования открытыми.

В юбилейном турнире примут участие более 100 спортсменов из 11 стран. Помимо представителей хозяев состязаний - белорусской дружины - на ковры одного из лучших спортсооружений страны выйдут гости из Армении, Греции, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Румынии, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

По традиции поединки обслуживают лучшие международные арбитры. Также каждый год организаторы соревнований стараются сделать все возможное, чтобы турнир стал настоящим праздником для болельщиков и спортсменов. Так, во время юбилейного 10-го турнира Президентский спортивный клуб впервые в истории отечественного спорта провел розыгрыш призов среди болельщиков. А с 2007 года помимо основных наград Президентским спортивным клубом учреждены два специальных приза - "За волю к победе" и "За лучшую технику".

За время существования турнира в нем принимали участие всемирно известные мастера самбо, представители белорусской национальной сборной - Николай Цыпандин, Натик Багиров, Юрий Сеножатский, Вероника Козловская, а также десятикратные чемпионы мира, чьи имена по праву занесены в Книгу рекордов Гиннеса, - белоруска Татьяна Москвина и россиянин Мурат Хасанов.

В этом году старт станет хорошей проверкой сил перед ноябрьским планетарным форумом, награды которого будут разыграны в Узбекистане.

Завершится турнир 8 сентября.-0-