XXVII Кирилло-Мефодиевские чтения посвящены Александру Невскому и его роли в истории

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие Международных XXVII Кирилло-Мефодиевских чтений на тему "Духовное значение служения святого благоверного князя Александра Невского в контексте истории" прошло в Национальной библиотеке Беларуси. Они приурочены к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтения объединяют специалистов разных стран в области богословия, истории, философии. Особенно символичным является в Год народного единства обращение общественности к личности Александра Невского и его роли в истории. Весомы его достижения как полководца, дипломата, общественного деятеля, но к лику святых он был причислен за тягу к жизни, жертвенное служение православному Отечеству", - отметил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Кирилло-Мефодиевские чтения включены в программу сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью на 2020-2025 годы. Данная конференция является уникальной площадкой для обсуждения научных изысканий в сфере гуманитарного знания, обсуждения проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира. "На чтениях прозвучат вопросы, касающиеся многих аспектов жизни современного общества, гуманитарного знания, межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира", - продолжил митрополит.

"Отрадно, что в программе чтений уделяется большое внимание роли митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси в жизни Белорусской православной церкви и истории нашей страны. Прозвучат выступления, в которых будет положено начало научной оценке и значению трудов Владыки, который стоял у истоков Кирилло-Мефодиевских чтений", - подчеркнул митрополит Вениамин.

Митрополит добавил, что чтения будут осмысливать тему сегодняшнего дня, "при этом мы будем обращаться к истории тех далеких веков, которая также многому нас учит".

В церемонии открытия и пленарном заседании приняли участие представители христианских конфессий Беларуси, органов государственного управления, министерств и ведомств, научных учреждений, ректоры вузов и дипломаты.

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят при поддержке Мингорисполкома, Белорусского экзархата, министерств культуры и образования.-0-

Фото Оксаны Манчук