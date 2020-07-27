"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": БелАЭС нового поколения 3+ - залог энергетической безопасности государства

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовится к запуску первого блока атомной электростанции нового поколения 3+, которая строится в Островецком районе Гродненской области. С первых дней реализации национальной ядерной энергетической программы Беларусь активно взаимодействует с Международным агентством по атомной энергии и приняла ряд миссий МАГАТЭ. Проведены стресс-тесты АЭС и партнерская проверка Европейской группой регулирующих органов по ядерной безопасности (ENSREG). Фото из архива Самый масштабный инвестпроект, который реализуется сегодня в стране, поможет обеспечить энергетическую безопасность государства, сократить потребление природного газа, cнизить выбросы парниковых газов. Фото из архива С вводом собственной атомной электростанции вырастет экспортный потенциал белорусской энергосистемы. Страна с 2018 года впервые в суверенной истории отказалась от импорта электроэнергии, ее заместили выработкой на собственных энергоисточниках. В 2019 году Беларусь увеличила экспорт электроэнергии более чем в два раза до рекордных 2,4 млрд кВт.ч. Фото из архива О достижениях Беларуси в сфере высоких технологии, цифровизации производств, высокотехнологичных уникальных разработках отечественный IT-специалистов - в мультимедийном проекте БЕЛТА: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". "IT-БЕЛАРУСЬ: Высокие технологии для каждого" читайте здесь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!