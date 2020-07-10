"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - донор безопасности на европейском континенте

10 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Вопрос обороноспособности страны постоянно держит на контроле Президент Беларуси, уделяя ему первостепенное значение. Глава государства поставил приоритетную задачу - максимально приспособить Вооруженные Силы к реагированию на ту ситуацию, которая может сложиться в будущем.

Боевые пуски модернизированной системы Полонез, фото из архива

Беларусь в соответствии со своей Военной доктриной не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Чтобы врагов у страны не было и впредь, реализуется миролюбивая многовекторная внешняя политика. Более четверти века в Беларуси сохраняется мир и стабильность на фоне многочисленных войн и военных конфликтов за рубежом. Страна является донором безопасности на европейском континенте - этот факт признан международным сообществом.

Фото из архива

Одновременно уделяется приоритетное внимание вопросам военной безопасности, строительству и развитию Вооруженных Сил. Ведь армия - важнейший фактор сдерживания от попыток разговора со страной с позиции силы. Результатом такой работы стало то, что Вооруженные Силы Беларуси готовы к вызовам, рискам и потенциальным угрозам военной безопасности. Но процесс строительства и развития армии непрерывен, так как постоянно меняются условия, военно-политическая обстановка. Изменения сущности современной войны настолько значительны, что страна обязана постоянно модернизировать Вооруженные Силы.

Бронированная машина Кайман, фото из архива

РСЗО Полонез, фото из архива

Сейчас принимаются меры и по дальнейшему повышению мотивации призывников. Кстати, в Концепции национальной безопасности среди мер подготовки страны к обороне на первом месте - развитие в обществе патриотизма, воспитание у граждан чувства ответственности за защиту Отечества. Эта работа приоритетна как для Вооруженных Сил, так и для всех государственных органов, общественности в целом. Защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг каждого гражданина.

Фото из архива

О развитии и совершенствовании оборонного комплекса страны - мультимедийный проект Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": "Вооруженные силы. Уметь Родину защищать" читайте здесь.-0-