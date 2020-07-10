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10 июля 2020, 11:04

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - донор безопасности на европейском континенте

Парад войск в честь Дня Независимости в Минске, фото из архива
Парад войск в честь Дня Независимости в Минске, фото из архива

10 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Вопрос обороноспособности страны постоянно держит на контроле Президент Беларуси, уделяя ему первостепенное значение. Глава государства поставил приоритетную задачу - максимально приспособить Вооруженные Силы к реагированию на ту ситуацию, которая может сложиться в будущем.

Боевые пуски модернизированной системы Полонез, фото из архива
Боевые пуски модернизированной системы Полонез, фото из архива

Беларусь в соответствии со своей Военной доктриной не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Чтобы врагов у страны не было и впредь, реализуется миролюбивая многовекторная внешняя политика. Более четверти века в Беларуси сохраняется мир и стабильность на фоне многочисленных войн и военных конфликтов за рубежом. Страна является донором безопасности на европейском континенте - этот факт признан международным сообществом.

Фото из архива
Фото из архива

Одновременно уделяется приоритетное внимание вопросам военной безопасности, строительству и развитию Вооруженных Сил. Ведь армия - важнейший фактор сдерживания от попыток разговора со страной с позиции силы. Результатом такой работы стало то, что Вооруженные Силы Беларуси готовы к вызовам, рискам и потенциальным угрозам военной безопасности. Но процесс строительства и развития армии непрерывен, так как постоянно меняются условия, военно-политическая обстановка. Изменения сущности современной войны настолько значительны, что страна обязана постоянно модернизировать Вооруженные Силы.

Бронированная машина Кайман, фото из архива
Бронированная машина Кайман, фото из архива

РСЗО Полонез, фото из архива
РСЗО Полонез, фото из архива

Сейчас принимаются меры и по дальнейшему повышению мотивации призывников. Кстати, в Концепции национальной безопасности среди мер подготовки страны к обороне на первом месте - развитие в обществе патриотизма, воспитание у граждан чувства ответственности за защиту Отечества. Эта работа приоритетна как для Вооруженных Сил, так и для всех государственных органов, общественности в целом. Защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг каждого гражданина.

Фото из архива
Фото из архива

О развитии и совершенствовании оборонного комплекса страны - мультимедийный проект Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": "Вооруженные силы. Уметь Родину защищать" читайте здесь.-0-

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Теги
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