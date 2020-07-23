З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ. Беларусь и космос: глава Академии наук о новом спутнике, экспериментах и технологиях

Беларусь уделяет особое внимание космической сфере. За последние десятилетия стране удалось добиться значительных успехов. На околоземной орбите работают Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли, спутник связи "Белинтерсат-1" и образовательный наноспутник BSU Sat-1 Белгосуниверситета. Быстрыми темпами развивается отечественная космическая наука - от оптики до материаловедения. Белорусские предприятия производят оборудование и компоненты для космических аппаратов. Председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о разработке нового спутника и о том, есть ли у нашей страны перспективы подготовить собственного космонавта.

Белорусские спутники

- С запуском Белорусского космического аппарата страна вошла в число космических держав. Насколько долгим был путь к этому?

- Решение о создании собственного космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли глава государства принял в 2003 году. В стране нужно было создать условия для получения, обработки и использования космических данных, чтобы повысить эффективность решения задач для различных отраслей. НАН стала регулирующим органом в области космической деятельности, а входящее в ее состав предприятие "Геоинформационные системы" - национальным оператором космической системы.

Первый Белорусский космический аппарат был создан на российском предприятии "РКК "Энергия" в 2006 году, однако его вывод на орбиту из-за аварии ракеты-носителя "Днепр" не состоялся. После этого решено было создать новый спутник. Исполнителями проекта на сей раз стали Объединенный институт проблем информатики и "Геоинформационные системы" НАН, ОАО "Пеленг", а с российской стороны - АО "Корпорация "ВНИИЭМ".

БКА и аналогичный российский спутник "Канопус-В" №1 были успешно выведены на орбиту 12 июля 2012 года с космодрома Байконур и до настоящего времени составляют совместную российско-белорусскую группировку космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. В январе этого года между НАН Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" подписано соглашение о расширении возможностей данной группировки за счет ресурса российских спутников "Канопус-В" № 3, 4, 5, 6 и "Канопус-В-ИК".

С запуском БКА Беларусь получила возможность реально участвовать в международных структурах и проектах. Страну приняли в члены Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. В стадии согласования находится соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях между НАН Беларуси и Управлением ООН по вопросам космического пространства. Страна подписала и ратифицировала межправительственные соглашения о сотрудничестве в данной области с Россией, Казахстаном и Украиной. Сегодня можно с уверенностью говорить о создании в Беларуси космической отрасли, в которой задействовано более 20 научных и производственных организаций, получили работу около 4 тыс. квалифицированных специалистов, сформирована крупная стратегическая система исследований космоса.

- В каких отраслях сегодня наиболее востребованы спутниковые данные? Есть ли интерес к нашим космическим снимкам за рубежом?

- Беларусь благодаря запуску БКА обеспечила себе информационный суверенитет в области данных дистанционного зондирования Земли. Белорусские космические снимки используют в своей деятельности более 20 предприятий и организаций 11 республиканских органов государственного управления страны. Информация с БКА используется для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния и прогноза развития природных ландшафтов, сельского хозяйства, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Спутниковые снимки составляют основу для создания топографических и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и аэрокосмическом образовании. Для многих информационных технологий космические данные являются базой.

Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли стимулировала развитие в стране многих смежных отраслей. На новый технический и технологический уровень вышли разработки и продукция оптико-электронного машиностроения (ОАО "Пеленг"), микроэлектронных комплектующих (ОАО "Интеграл"), программного обеспечения, материалов, комплектующих устройств для космических систем (Национальная академия наук). Снимки с Белорусского космического аппарата востребованы и у зарубежных потребителей. Наиболее плодотворно сотрудничество развивается с Россией и Казахстаном.

Доходы белорусских предприятий и организаций от использования технических решений, разработанных при создании Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, оцененные по стандартной методике эффективности опытно-конструкторских работ, по состоянию на июнь 2020 года превысили затраты на ее создание и эксплуатацию более чем на $27 млн.

- Белорусский космический аппарат уже восемь лет работает на околоземной орбите. Планируется ли продолжать его эксплуатацию?

- Техническое состояние БКА позволяет прогнозировать его работоспособность до конца 2021 года. Все бортовые системы космического аппарата работают в штатном режиме, спутник в полном объеме выполняет свои задачи и функции с надлежащим качеством. Такой результат достигнут благодаря усилиям высококвалифицированных технических специалистов НАН Беларуси и предприятия-изготовителя (российского АО "Корпорация "ВНИИЭМ").

Расчетный срок эксплуатации подобных спутников - пять лет. Его эксплуатация до конца 2021 года практически эквивалентна созданию второго аналогичного космического аппарата. То есть мы фактически сэкономили на целом спутнике. Решение о продлении эксплуатации БКА на орбите после 2021-го будет приниматься ориентировочно во второй половине следующего года, исходя из анализа его технического состояния на тот момент.

- БГУ запустил на орбиту свой наноспутник. Насколько активно взаимодействует вузовская и академическая наука в космической отрасли?

- Белгосуниверситет является ведущим учебным заведением в системе аэрокосмического образования в Беларуси. Научно-образовательный наноспутник BSU Sat-1, созданный в БГУ и запущенный с китайского космодрома Цзюцюань в 2018 году, используется для подготовки специалистов. В Центре аэрокосмического образования на базе вуза находится станция управления и приема информации со студенческого спутника. Так что наноспутник можно использовать как летающую лабораторию. Студенты имеют возможность в реальных условиях осваивать космические технологии.

Академическая и университетская наука традиционно активно взаимодействуют в космической сфере. Научные организации НАН и Министерства образования продуктивно сотрудничали еще по белорусской космической программе 2008-2012 годов. Сейчас работаем по подпрограмме "Исследование и использование космического пространства в мирных целях" госпрограммы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Кроме того, академические и университетские научные центры провели широкий спектр совместных исследований в процессе реализации шести космических научно-технических программ Союзного государства в период 1999-2017 годов. Сейчас работа продолжается по еще двум союзным космическим программам.

Проекты с зарубежными партнерами

- Когда ожидается запуск российско-белорусского спутника? В чем будут преимущества нового космического аппарата над БКА?

- Новый спутник находится в стадии разработки. Сейчас заканчивается этап эскизного проектирования, по результатам которого будут уточнены его технические характеристики, сроки разработки и запуска, стоимость работ. Уже сейчас могу сказать, что российско-белорусский космический аппарат будет иметь пространственное разрешение 0,35 м (у БКА - 2 м). Новый спутник будет существенно превосходить действующий по таким основным параметрам, как разрешающая способность снимков и производительность, обладать улучшенным режимом стереосъемки и новым режимом видеосъемки.

Возможности создаваемого космического аппарата позволят решать с его помощью ряд новых задач в обеспечении национальной безопасности, мониторинге территории Беларуси и прилегающих земель. Разрабатываемый спутник поможет в инвентаризации природных ресурсов, объектов промышленной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, контроле за их строительством, мониторинге процессов в сельском, лесном, рыбном, водном и других хозяйствах, создании и обновлении топографических карт масштаба до 1:25 000 и планов городов масштаба до 1:10 000. Он будет также полезен для создания общегеографических и тематических карт, цифровых моделей рельефа, мониторинга загрязнения и деградации природной среды, чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга.

- Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку. Расскажите подробнее о планах по объединению спутниковых ресурсов.

- Из всех стран ЕАЭС космические аппараты на орбите есть у Беларуси, России и Казахстана. Высший Евразийский экономический совет в 2016 году принял решение о разработке предложений по интеграции национальных космических систем стран союза. В декабре 2018 года представленные предложения были одобрены, и началась разработка межгосударственной программы. Она направлена на решение актуальных организационно-технических задач в соответствии с государственной политикой, проводимой Национальной академией наук Беларуси, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и госкорпорацией "Роскосмос" по развитию международного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере космической деятельности.

Программа предполагает создание совместной орбитальной группировки Беларуси, Казахстана и России, общего банка данных космической информации и новых спутников. В частности, в планах два спутника, аналогичных российско-белорусскому космическому аппарату. На них будет установлена съемочная аппаратура белорусского производства. Кроме того, Беларусь проведет модернизацию наземной инфраструктуры своей космической системы для ее работы в интеграции с другими странами ЕАЭС.

- Беларусь в 2018 году принимала Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Удалось ли укрепить связи с зарубежными партнерами?

- Безусловно, проведение в стране столь масштабного международного события стало для НАН Беларуси и предметом гордости, и возможностью более широко приобщиться к международной космической деятельности. В работе конгресса приняли участие более 80 космонавтов и астронавтов из 18 стран мира, а также ведущие зарубежные и белорусские ученые и специалисты в космической сфере. Общее число участников конгресса составило более 450 человек. Гости высоко оценили научно-технический потенциал Беларуси, достижения белорусских ученых, специалистов и промышленников в космической сфере.

Конгресс стал важным этапом в развитии международного научно-технического сотрудничества, способствовал укреплению статуса Беларуси как космической державы, росту авторитета белорусской космической науки, расширению взаимовыгодного сотрудничества белорусских и зарубежных деловых кругов, ученых и специалистов. Форум, несомненно, придал новый импульс развитию белорусской космонавтики, привлечению в ряды исследователей космоса молодого поколения.

Одним из практических результатов форума стало участие НАН Беларуси с конца 2018 года в качестве научного партнера в международном научном проекте SIRIUS. Его проводит Институт медико-биологических проблем Российской академии наук и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в кооперации с организациями-партнерами Германии, Италии, Японии и других стран.

- Во время нового этапа международного эксперимента SIRIUS экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, моделируя экспедицию на Луну. Планирует ли Беларусь участвовать?

- Между Академией наук Беларуси и Институтом медико-биологических проблем РАН заключено соглашение о сотрудничестве по данному эксперименту. Сотрудник Центрального ботанического сада НАН Даниил Дубарь прошел конкурсный отбор, необходимые исследования и был зачислен дублером в международный экипаж, проходивший четырехмесячную изоляцию в специальном наземном комплексе.

Планируем продолжать участие в проекте. Наш представитель является кандидатом для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции. Более того, достигнута договоренность с организаторами проекта о проведении в этот период ряда экспериментов, инициаторами которых является Центр мозга Института физиологии НАН Беларуси.

Космонавтика

- У кого из известных космонавтов судьба связана с Беларусью?

- Уроженцы Беларуси, побывавшие в космосе, хорошо известны в нашей стране. Дважды Герои Советского Союза Петр Климук и Владимир Коваленок совершили свои полеты еще во времена СССР, Олег Новицкий - летчик-космонавт Российской Федерации. И Климук, и Коваленок трижды побывали в космосе, Новицкий - дважды. Белорусские корни есть и у других космонавтов - Валентины Терешковой, Олега Артемьева, Антона Шкаплерова, Георгия Гречко. Белорусы вносили и вносят большой вклад в развитие космонавтики в СССР и России, работая конструкторами, техническими инженерами, учеными и руководителями организаций и предприятий.

- На ваш взгляд, возможно ли, что однажды в космос отправится космонавт, представляющий именно Беларусь?

- По моему мнению, обязательно нужно расширять присутствие страны в космосе. Может показаться очень амбициозным план подготовки и полета в космос первого космонавта суверенной Беларуси. Однако первые шаги в этом вопросе уже делаются.

На встрече с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным в январе этого года мы достигли договоренности о посещении белорусскими учеными Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина (ЦПК) для ознакомления с его деятельностью. Направлен список сотрудников научных организаций НАН Беларуси (Институт радиобиологии, Центральный ботанический сад, НПЦ по биоресурсам, Институт физиологии), которых планировалось командировать в центр.

Эти представители НАН впоследствии могут рассматриваться как потенциальные белорусские кандидаты для прохождения подготовки в ЦПК в качестве участников космических полетов. Обсуждается возможность их обследования на предмет годности по медицинским, физическим и иным показаниям к подготовке в качестве космонавтов-исследователей.

Представители НАН посетят ЦПК после снятия всех ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Во время этого визита будет обсуждаться и возможность участия представителей НАН в проводимых "Роскосмосом" наземных экспериментах с использованием научных разработок белорусских ученых.

Технологии

- В Беларуси в 2015 году было создано Агентство по космическим исследованиям. Какие задачи удалось решить за годы его работы?

- Агентство занимается координацией всей деятельности в области космоса в стране. Его важнейшая задача - организация эксплуатации и развития Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Агентство взаимодействует с Государственным военно-промышленным комитетом и входящими в его структуру предприятиями и организациями по вопросам эксплуатации и использования спутника связи "Белинтерсат-1", разработки беспилотников и целевой аппаратуры для спутников. Кроме того, агентство проводит экспертизу выполняемых в Беларуси работ и услуг и выдаче заключений, подтверждающих, что они относятся к сфере космической деятельности, для освобождения от НДС.

С момента своего создания оно выступает одним из организаторов Белорусского космического конгресса. Всего состоялось семь форумов. Восьмой по счету конгресс планировался к проведению в октябре, однако, к сожалению, в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой принято решение о его переносе на 2021 год.

Одна из основных задач агентства - развитие международного сотрудничества в космической сфере. Традиционно наиболее тесно по вопросам исследования и использования космического пространства Беларусь сотрудничает с Россией. Сейчас выполняются две союзные программы в области космоса - "Технология-СГ" и "Интеграция-СГ". Первая посвящена разработке комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств, вторая - модернизации и гармонизации нормативного, организационно-методического и программно-аппаратного обеспечения целевого применения систем дистанционного зондирования Земли двух стран.

Активно развивается взаимодействие в космической области и с другими странами ЕАЭС и СНГ. Беларусь принимает активное участие в работе Евразийской технологической платформы по космическим и геоинформационным технологиям. Кроме того, страна в настоящее время председательствует в Межгосударственном совете по космосу государств - участников СНГ.

- Какими космическими технологиями отечественной разработки может гордиться Беларусь?

- Можно с уверенностью утверждать, что сегодня белорусская космическая промышленность вышла на мировой технологический уровень. "Пеленг" производит целевую оптико-электронную аппаратуру высокодетальной съемки. Целевая аппаратура белорусского производства работает на всех российских спутниках серии "Канопус", а также на других российских космических аппаратах, изготовленных по коммерческим заказам для иностранных потребителей. "Интеграл" освоил выпуск широкой линейки новых электронных компонентов для космической техники, которую используют предприятия ракетно-космической отрасли России и стран дальнего зарубежья. Организации НАН разработали и внедрили инновационные технологии обработки информации, производства новых изделий и материалов для космического применения, программного обеспечения по управлению космическими системами и решению различных мониторинговых задач.

Приведу один показательный пример. В 2018 году Японское космическое агентство запустило к планете Меркурий аппарат, на котором установлены многослойные экраны производства НПЦ по материаловедению НАН Беларуси, обеспечивающие его защиту от электромагнитных излучений в открытом космосе.

В перспективе мы видим создание серии спутников и научно-экспериментальных технологий их применения для развития различных отраслей страны, а также новых материалов для космоса. В итоге можно будет говорить о высокоэффективной и высокоокупаемой наднациональной космической индустрии.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-