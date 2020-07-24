"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - космическая держава

Спутник Белинтерсат-1 запущен с космодрома в Китае. Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готовится к запуску в космос еще одного собственного спутника. Специалисты Национальной академии наук готовят его эскизный проект с новейшими технологиями для дистанционного зондирования Земли. Стратегически важным для Беларуси стал предыдущий запуск собственного спутника в космос в 2012 году. Решение о создании космического аппарата и на его основе Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли было принято Президентом в 2003 году. С запуском космического аппарата Беларусь приобрела статус космической державы и получила возможность реального участия в международных структурах и проектах по использованию космического пространства в мирных целях. В 2018 году Беларусь принимала XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. О достижениях Беларуси в сфере высоких технологии, цифровизации производств, высокотехнологичных уникальных разработках отечественный IT-специалистов - в мультимедийном проекте БЕЛТА: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". "IT-БЕЛАРУСЬ: Высокие технологии для каждого" читайте здесь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!