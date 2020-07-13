"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - международная спортивная арена

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из наиболее динамично развивающихся направлений работы спортивной отрасли стало проведение на территории Республики Беларусь крупнейших международных спортивных соревнований.

Фото из архива

Фото из архива

Только за последнее время проведены такие крупные спортивные мероприятия, как II Европейские игры, матчевая встреча по легкой атлетике Европа - США, чемпионаты мира по хоккею с шайбой, летнему биатлону, велосипедному спорту на треке, тайскому боксу, пауэрлифтинг.

Фото из архива

Фото из архива

Фото из архива

Беларусь принимала также чемпионаты Европы по художественной гимнастике, конькобежному спорту, фигурному катанию на коньках, биатлону, самбо, боксу, современному пятиборью, воднолыжному спорту, индор-хоккею, шахматам и многие другие международные соревнования. Спортсменов и болельщиков принимали лучшие спортивные сооружения страны.

Фото из архива

Фото из архива

Фото из архива

О достижениях и развитии отечественного спорта, ярких победах и высоких наградах, о мировых рекордах и белорусских звездах планетарного масштаба - в мультимедийном проекте Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Беларусь спортивная: медали, рекорды, достижения", читайте здесь.-0-