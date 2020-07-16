"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь растит таланты и поддерживает одаренную молодежь

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси серьезное внимание уделяют подготовке кадров для сферы культуры. В стране работают более 400 детских школ искусств, 20 учреждений среднего специального и три учреждения высшего образования - Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусская государственная академия музыки и Белорусская государственная академия искусств.

Фото из архива

Фото из архива

Приоритетом для государства является поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. В 1996 году в стране созданы специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. За прошедшие годы премии, стипендии, материальную помощь из этих фондов получили более 20 тыс. человек. Из спецфонда Президента Беларуси выделяются средства на телевизионный конкурс "Таленты краіны" и многие другие творческие проекты.

Фото из архива

Фото из архива

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира - в мультимедийном проекте Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Беларусь уникальная: культура и традиции", читайте здесь.-0-

Фото из архива

Фото из архива