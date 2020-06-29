"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - в пятерке мировых лидеров по производству молока и мяса

Именно животноводство формирует основу экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны. Беларусь занимает второе место в мире по производству молока на душу населения после Нидерландов, по мясу входит в пятерку лидеров. В СНГ заняла лидирующее положение по производству картофеля, мяса и молока на человека.
В числе лучших производителей: СПК "Лариновка" Оршанского района, СПК имени Деньщикова Гродненского района, СПК "Агрокомбинат Снов" Несвижского района и ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Среди лидеров в мясном скотоводстве - ОАО "Василишки" Щучинского, ГП "Олекшицы" Берестовицкого и СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района.
О достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли, работе аграриев, ученых, перерабатывающих организаций - всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Мультимедийный проект Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство" читайте здесь.