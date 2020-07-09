"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": белорусские нефтеперерабатывающие заводы входят в топ-10 предприятий СНГ

9 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. В Беларуси развит нефтехимический комплекс. Отечественные нефтеперерабатывающие заводы - "Нафтан" и Мозырский НПЗ - имеют высокий уровень технологической оснащенности. Они входят в топ-10, а по некоторым позициям и в топ-3 нефтеперерабатывающих предприятий СНГ.

Мозырский НПЗ. Фото из архива

Беларусь стала первой страной в СНГ, обеспечившей потребителей автомобильным бензином и дизельным топливом качества Евро-5. В 2019 году на Мозырском НПЗ впервые выпустили бензин с октановым числом 100.

Нафтан. Фото из архива

Белорусские нефтеперерабатывающие предприятия способны переработать до 40 млн т сырой нефти в год и выпускают автобензины, дизельное топливо, ароматические углеводороды. В то же время белорусские НПЗ нельзя рассматривать только как источник моторных топлив - это предприятия, выпускающие около 100 наименований товарной продукции высокого качества, в том числе сырье для нефтехимической отрасли Беларуси. Нефтепродукты являются одной из основных экспортных позиций Беларуси. На внутреннем рынке реализуется около 35–40% нефтепродуктов, выпущенных белорусскими НПЗ, остальная продукция идет на экспорт.

Нафтан. Фото из архива

Сейчас НПЗ завершают крупнейшие в своей истории инвестиционные проекты. Ввод в эксплуатацию комплекса замедленного коксования на "Нафтане" и комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ позволит обеспечить глубину переработки нефти на уровне лучших мировых заводов - 90%. Оба проекта - одни из самых значительных, когда-либо реализованных в Беларуси.

Нафтан. Фото из архива

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