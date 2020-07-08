"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": благодаря флагманам промышленности Беларусь знают во всем мире

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидирующие позиции в сфере разработки экспортно ориентированной продукции традиционно занимают флагманы - ОАО "БМЗ", ОАО "БЕЛАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Амкодор".

Около 70% продукции Минпрома реализуется за пределами республики и обеспечивает поступление валюты в страну.

Сейчас белорусские организации производят широкий спектр продукции автотракторного и сельхозмашиностроения, карьерной и дорожно-строительной техники, легковых автомобилей, металлопродукции, станков, микро- и оптоэлектроники, лазерной техники и электротехнической продукции. Такая разноплановость придает определенную устойчивость комплексу в кризисные периоды, но значительно осложняет управление и требует узкопрофильной ориентации в кадровом, материально-техническом и научном обеспечении производств. Министерство промышленности активно работает над решением этих задач, сохранением и развитием потенциала, расширением рынков сбыта белорусской продукции.

Фундаментом для сегодняшних достижений белорусского машиностроения стали опыт и знания поколения, которое в начале 1990-х пришло на производство. В первую очередь благодаря людям, ежедневно работающим у станка, на сборочном конвейере, в научно-исследовательской лаборатории или конструкторском бюро, Беларусь знают во всем мире.

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