"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина". Гостеприимный, уютный, узнаваемый Минск

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск стал образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий. За последние десятилетия его облик и инфраструктура преобразились. Появилось несколько знаковых объектов, которые делают белорусскую столицу узнаваемой.

Во всем мире с Минском ассоциируется алмаз Национальной библиотеки, величественные залы Дворца Независимости и площадь Государственного флага. Знаменитые ворота Минска открывают вид на воздушный стеклянный атриум столичного железнодорожного вокзала - место расставаний и встреч, начала путешествия по чистым и широким улицам и проспектам, благоустроенным паркам и усадебно-парковым комплексам, велодорожкам и экотропам, культурным пространствам улицы Октябрьской.

Всего год назад гости из десятков стран вместе ликовали и болели за участников II Европейских игр на трибунах открытого после реконструкции стадиона "Динамо", а известные спортсмены отмечали высокий уровень базы для тренировок и соревнований Дворца художественной гимнастики, спорткомплекса "Раубичи", многофункциональных культурно-спортивных комплексов "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена".

Сами минчане и гости города не раз уже ощутили величие и трепет, стоя под куполом обновленного Музея истории Великой Отечественной войны, рукоплескали таланту артистов в улучшенных после ремонта ложах и партерах Национального Большого академического театра и Белгосцирка. За 26 лет сеть минской подземки выросла в два раза - и скоро появятся новые станции метрополитена. Они соединят растущие микрорайоны, деловые и культурные центры столицы, которая с годами лишь молодеет, привлекая подрастающее поколение возможностями получения образования и маня бурлящей энергией Студенческой деревни и множеств молодежных пространств.

В Беларуси 2018-2020 годы проходят под знаком Года малой родины. Тех самых сотен деревень, местечек, поселков и городов, в пульсации жизни которых отсчитывает время наша общая Родина, красивая, мирная, независимая и процветающая Беларусь. Как на малой родине жизнь не угасает, а наоборот, играет все новыми красками, которых за годы независимости добавилось немало, - смотрите в специальном проекте БЕЛТА "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Большая малая родина".-0-