"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": курс - на построение высокотехнологичной Беларуси"

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем развития информационно-коммуникативных технологий, занимая 24 позицию в мире по количеству пользователей высокоскоростного доступа в интернет и 40 место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства.

В Беларуси поддерживают перспективные наукоемкие предприятия

Но задача - не просто двигаться в русле мировых тенденций, а стремиться к цифровому и технологичному лидерству. По этому пути Беларусь идет уверенно и набирает темп: удельный вес валовой добавленной стоимости секции "информация и связь" в общем объеме ввп увеличился с порядка 1,5% в 1995 году до 5,9% в 2019-м.

Университетский наноспутник создан в БГУ

О достижениях Беларуси в сфере высоких технологии, цифровизации производств, высокотехнологичных уникальных разработках отечественный IT-специалистов - в мультимедийном проекте БЕЛТА: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". "IT-БЕЛАРУСЬ: Высокие технологии для каждого" читайте здесь.-0-