"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Национальная библиотека Беларуси - визитная карточка страны

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокровищницами литературного наследия нашей страны являются библиотеки. На сегодняшний день в системе Министерства культуры работает более 2,5 тыс. публичных библиотек. Визитная карточка страны – Национальная библиотека Беларуси, которая открыла свои двери для читателей в 2006 году.

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Своеобразный отчет работы книгоиздателей Беларуси – Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая принимает участников из разных стран мира.

Белорусская литература имеет глубокие корни. Она зародилась с приходом письменности в Х веке и всегда играла важную роль в культуре Беларуси. Сегодня имена белорусских поэтов и прозаиков известны далеко за пределами нашей страны. Произведения белорусской литературы переведены на языки многих народов мира.

Фото из архива

Ежегодно в первое воскресенье сентября в разных городах Беларуси проводится День белорусской письменности. Традиционно он проходит в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания.

Фото из архива

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира - в мультимедийном проекте Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Беларусь уникальная: культура и традиции", читайте здесь.-0-