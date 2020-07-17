"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": от черно-белой "Лесной были" до национальной фабрики кино

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. История национального кино берет начало от черно-белого немого фильма режиссера Юрия Тарича "Лесная быль", снятого в 1926 году в Ленинграде. В столице Беларуси собственная киностудия появилась в 1939 году. Еще через семь лет она получила нынешнее название – "Беларусьфильм". В 1997 году указом Президента киностудии "Беларусьфильм" присвоен статус национальной.

Киностудия "Беларусьфильм". Режиссер-постановщик Дмитрий Зайцев на съёмках фильма "Полынья", фото из архива

Сегодня "Беларусьфильм" – одна из ведущих кинофабрик в Восточной Европе с полным циклом производства, способная в год выпускать до 15 игровых, 40 хроникально-документальных и 10 анимационных фильмов. Услугами "Беларусьфильма" пользуются и кинопроизводители других стран.

"Беларусьфильм" снимает продолжение картины "Белые росы", фото из архива

"Беларусьфильм" приступил к съемкам продолжения сериала Государственная граница, фото из архива

Фото из архива

О сохранении народных традиций, историко-культурного наследия страны, шедеврах белорусского искусства, о ярких его представителях, чьи имена звучат на крупнейших культурных площадках мира - в мультимедийном проекте Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Беларусь уникальная: культура и традиции", читайте здесь.-0-

Фото из архива