"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": приоритет - развитие воинских частей и подразделений постоянной готовности

9 июля, Минск /корр. БЕЛТА/. Продолжается оптимизация структуры Вооруженных Сил, пристальное внимание уделяется повышению потенциала боевого компонента постоянной готовности.

Перспективные требования к Вооруженным Силам легли в основу Концепции их строительства и развития до 2030 года. Эти требования приняты с учетом коррективов, внесенных событиями в Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Повышение потенциала Вооруженных Сил будет обеспечиваться поддержанием высокого уровня подготовки органов управления и войск, продолжением технической модернизации и перевооружения. Приоритет - развитие воинских частей и подразделений постоянной готовности.

Ведется интенсивная оперативная и боевая подготовка войск, основные усилия сосредоточены на обучении современным способам ведения вооруженной борьбы. Одно из приоритетных направлений - совершенствование территориальной обороны как возможности обеспечения всенародной защиты страны. Продолжается процесс оснащения белорусской армии новыми и модернизированными образцами вооружения.

РСЗО Полонез, фото из архива

Радиолокационная станция дальнего обнаружения Противник-ГЕ, фото из архива

О развитии и совершенствовании оборонного комплекса страны - в мультимедийном проекте Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": "Вооруженные силы. Уметь Родину защищать" читайте здесь.-0-