"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": промышленность Беларуси в цифрах

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на недостаток собственных топливно-энергетических ресурсов и многих видов сырья, а также на внешние экономические вызовы, Беларусь за годы независимости значительно приумножила свой промышленный потенциал.

Линейка продукции Минпрома сегодня включает десятки тысяч наименований - от микросхем и клапана сердца до самых больших в мире карьерных самосвалов.

Развитие промышленности всегда было и будет в центре внимания руководства Беларуси, поскольку от работы этой сферы в значительной степени зависят основные экономические тенденции в нашей стране, а значит, и благополучие каждого белоруса. Здесь производится четверть валового внутреннего продукта, сосредоточено порядка 37% всех основных средств республики, трудится почти 24% от общей численности занятых в экономике.

Завод БелДжи. Фото из архива

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