"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство в цифрах

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 25 лет удалось в Беларуси создать современную базу и увеличить производственный потенциал сельского хозяйства.

Полностью на промышленную основу переведено птицеводство и свиноводство. Созданы более 1,6 тыс. молочнотоварных ферм, где установлено новейшее доильное оборудование и производится 65% молока. Появилась разветвленная сеть агрогородков, содействующая социальному развитию сельских территорий.

О достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли, работе аграриев, ученых, перерабатывающих организаций - всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Мультимедийный проект Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство" читайте здесь.