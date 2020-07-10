"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": спорт и здоровый образ жизни - визитная карточка Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в Беларуси проводится порядка 22 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Традиционными стали физкультурно-спортивные соревнования "Белорусская лыжня", международный Минский велокарнавал, международный Минский полумарафон. Возрождена система республиканских отраслевых спартакиад.

Соревнования по лыжным гонкам Брестская лыжня, фото из архива

Минская лыжня-2019, фото из архива

Особое внимание уделяется совершенствованию физического воспитания детей и учащейся молодежи. По всей стране для них организуются подростковые спортивные клубы. В стране проходят соревнования среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч", гандболу "Стремительный мяч", по биатлону "Снежный снайпер", республиканский хоккейный турнир "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси.

Соревнования "Кожаный мяч", фото из архива

В Беларуси работают республиканские центры олимпийской подготовки, где тренируются лучшие атлеты страны. Налажена система подготовки спортивного резерва. Ее осуществляют 469 организаций физической культуры и спорта, в том числе 11 средних школ - училищ олимпийского резерва и 458 специализированных учебно-спортивных учреждений. В них спортивную подготовку проходят порядка 168 тыс. юных спортсменов.

Могилевская лыжня - 2019, фото из архива

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