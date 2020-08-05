"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Суперэлитный картофель, свои "лимузины" и "прысмакі": репортаж из предприимчивого Мотоля

Агрогородок Мотоль Ивановского района - местечко удивительное. Народ здесь предприимчивый - умеет не только грамотно производить, но и продвигать свои бренды. Славится агрогородок масштабным кулинарным фестивалем "Мотальскія прысмакі". А с недавнего времени здесь разводят суперэлитный картофель и выращивают "лимузины" - специальную породу крупного рогатого скота для получения мраморной говядины. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как мотоляне открывают свой бизнес и развивают малую родину.

Первое упоминание про Мотоль относится к 1422 году. Магдебургское право получил в 1555 году. Есть сведения, что в Мотоль неоднократно наведывалась сама Бона Сфорца и переселяла сюда из Италии мастеров-ремесленников (с тех пор среди жителей широко распространены отличительные фамилии Кузюр, Палто, Кульбеда, Шиколай). Местные жители умеют шить, ткать, класть печи, строить дома. Широкую известность получили мотольские кожухи и рушники. До войны здесь жили тысячи евреев. Мотоляне уверены, что именно от них им досталась коммерческая жилка. В Мотоле родился и до 11 лет жил первый президент Израиля Хаим Вейцман.

Развитие агрогородка и воспитание чемпионов

Мотоль - очень энергичный городок. Нас он встречает активным движением транспорта. С самого утра здесь кипит жизнь: по улицам едут тракторы с тюками сена и соломы, их обгоняют МАЗы, молоковозы и активные сельчане на легковушках.

Мы въезжаем со стороны деревни Тышковичи. Первой достопримечательностью становится недавно отремонтированный мост через реку Ясельда. Отсюда открывается один из лучших видов на Мотоль: ровная гладь реки, сочная зелень берегов, аккуратные домики в прибрежной зоне. Вдали в солнечных лучах переливается золотом купол местной церкви.

Утром в центре многолюдно. Подростки спешат за покупками в местный супермаркет, взрослые группируются возле банкомата и на парковке. Над площадью из динамиков звучат песни белорусских и зарубежных исполнителей, а на электронном экране висит надпись - "в Мотоле пятница".

Динамики, экран и другие новшества появились в Мотоле всего пару лет назад с подачи председателя Мотольского сельисполкома Сергея Пилиповича. В этой должности он уже 7 лет и, как подчеркивают местные жители, находится на своем месте: при нем и площадь обновили, и мост отремонтировали, и половину гравийной дороги из Тышковичей на Оброво заасфальтировали (именно по этой дороге мотолянам быстрее всего добираться до Минска).

"Ремонт площади завершился в июне, - рассказывает глава сельисполкома. - Заменены системы канализации и водоснабжения, плиточное покрытие. Сделано огромное крыльцо-сцена перед входом в Дом культуры, установлено новое освещение, разбиты клумбы, предусмотрена безбарьерная среда. Оборудованы две большие стоянки транспорта". Дальше планируется установить малые архитектурные формы и посадить многолетние насаждения (кустарники разного яруса, ели, можжевельники, возле скамеек - декоративные яблони). Появятся необычные скамейки с изображениями старого Мотоля на спинках. Со стороны дороги площадь будет ограждена живой изгородью. Плюс запланировано благоустройство пешеходного бульвара.

До фонтана дело пока не дошло. "Это остается на перспективу для фантазии и участия, в том числе финансового, жителей Мотоля. Сейчас идет обсуждение возможного проекта", - уточнил Сергей Пилипович.

В Мотоле есть две общеобразовательные школы, школа искусств, детский сад, больница, почта, аптеки, банки, рынок, а еще десятки магазинов - с продуктами, одеждой, бытовой химией и косметикой, строительными материалами, автозапчастями, мебелью и другими товарами. Весь Мотоль газифицирован и охвачен общественным транспортом, удалось пустить транспорт даже в отдаленные микрорайоны Дедовичи и Панцевичи. Есть станция обезжелезивания.

У Мотоля своя спортивная школа олимпийского резерва. Как рассказывает директор Мотольской СДЮШОР Сергей Марзан, школе уже около 30 лет. "Я работаю с 2005 года. Когда пришел, это была школа общефизической подготовки, здесь работали 6 человек. Когда школу реконструировали, открыли 2 отделения - легкой атлетики и футбола. В 2010 году нас аттестовали как спортивную школу, в 2018-м мы стали специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва. Сегодня в штате 20 человек. Тренеры работают и в соседних агрогородках - всего занимается около 280 детей, - рассказывает директор. - Наша задача - найти ребенка, дать начальную базу и отправить в училище или центр олимпийского резерва. В деревнях действительно есть дети, которым стоит уделить внимание".

В школе гордятся каждым своим чемпионом и спортсменом. Среди самых известных - мастер спорта международного класса, полузащитник белорусского клуба БАТЭ Александр Володько; победитель Кубка Европы копьеметатель Алексей Котковец; победитель юношеского чемпионата мира по греко-римской борьбе в Софии борец Дмитрий Бонько.

Кстати, СДЮШОР работает и со взрослыми. "Мы проводим спартакиады, открыт тренажерный зал для местных жителей. Конечно, коронавирус снизил посещаемость мероприятий и тренажерки, но мы продолжаем работать", - отмечает директор школы.

Экономика: успешный частный бизнес, передовое хозяйство, конкурентоспособный кооппром

Экономика агрогородка держится на трех "китах". Первый - это частники. "В Мотоле создана благоприятная среда для своего бизнеса. У нас работают 67 индивидуальных предпринимателей и 31 частное предприятие. За последнее время появилось много фермерских хозяйств. В этом секторе экономики занято 20% трудоспособных граждан", - рассказывает Сергей Пилипович.

В том числе благодаря частникам Мотоль может похвастаться своими брендами: колбасами и копченой рыбой, хлебобулочными изделиями. Их с удовольствием увозят с собой туристы.

Второй "кит" - сфера кооппрома. Филиал Ивановского райпо имеет убойный, колбасный, рыбный и швейный цеха, цех по производству кондитерских изделий. Есть хлебопекарня, работники которой выпекают легендарный "кирпичик" и обеспечивают хлебом полрайона. Также у кооппрома есть кафе и ресторан "Мотоль". Оба расположены в центре, оба популярны у местных.

Конкуренцию кооппрому составляет мини-хлебопекарня местного ОАО "Агро-Мотоль".

Сельское хозяйство - третья и валообразующая составляющая экономики. "Агро-Мотоль" - это многопрофильное предприятие, - рассказывает заместитель директора по идеологической работе Эдуард Олесик. - На сегодня в севообороте находится около 9 тыс. га земли, поголовье достигает 6 тыс. общего стада, из них около 1,5 тыс. дойных коров. За 25 лет надои выросли в 3 раза, выпуск продукции животноводства - в 2,5-3 раза, численность поголовья - на тысячу голов. 16 лет назад установили импортные доильные установки - мы были первыми в области. В 2000-х занялись разведением крупного рогатого скота лимузинской породы для получения мраморного мяса, и каждый день с этого имеем прибыль".

У хозяйства есть яблоневый сад. "Он появился более 25 лет назад. Новый виток в его развитии приходится на 2004 год. Мы применили новые технологии, подобрали приемлемые сорта яблонь, которые востребованы населением и производителями. Пока остановились на сорте Айдаред. Сначала закупали саженцы, потом сделали свой питомник, и с этого года уже сможем сами продавать яблони - будет около 40 тыс. своих саженцев", - поясняет замдиректора.

Построены картофеле- и овощехранилище. Уже два года действует линия вакуумной упаковки овощей, и на нее у хозяйства большие планы - расширять варианты фасовки.

В числе основных видов растениеводства - картофель. Причем картофелеводством здесь занимаются вплотную, даже выводят свои семена. Для этого переоборудовали лабораторию микроканального размножения растений. "Когда-то по республике таких объектов было много. Но сегодня, например, в Брестской области наша лаборатория - единственная. Мы решили продолжить это дело и вошли в программу развития растениеводства в Беларуси. С помощью государства получили около Br2 млн: часть - из инвестфонда Брестского облисполкома, еще часть - из бюджета области и нашего. В 2016 году началась реконструкция, и проект был реализован: построены современные теплицы 5-го поколения", - показывает обновленную лабораторию Эдуард Олесик.

Схема такая: лаборатория получает семенной материал из Института картофелеводства НАН, черенкует, выводит ростки, потом - рассаду. Далее их высаживают в теплице. Сейчас как раз копают первый клубневый материал. Потом эти клубни будут высажены на специальном поле - получится супер-суперэлита. После этого картофель высевается еще раз и на выходе имеется суперэлита, которая пойдет уже на поля и на продажу.

В лаборатории работают 8 человек, на сезонные работы нанимают людей дополнительно - в этот раз заняты еще 26 человек. Директор лаборатории - молодой специалист Юлия Шевчук.

В целом молодых специалистов в хозяйстве немало. "Всего у нас работают около 600 человек. Плюс ежегодно во время полевых работ нанимаем 100 человек по договору подряда. То есть на сегодня заняты около 700 человек. Делаем упор на молодых специалистов, их в хозяйстве 122 человека. Им предлагаем и строим жилье - за 25 лет возвели 63 жилых дома. Стараемся заинтересовывать, чтобы люди у нас оставались - важен каждый", - подчеркивает замдиректора хозяйства.

Культурная жизнь: два музея, родник, кулинарный фестиваль

Возвращаемся с полей. Едем по агрогородку и отмечаем: мотоляне умеют и работать, и отдыхать. В центре оборудована детская площадка. Рядом строится летнее кафе. Оборудованы две зоны отдыха - на озере Заозерском (в Мотоле) и озере Мульном (за Тышковичами). Есть библиотека, Дом культуры. Лет 5 назад была отреставрирована церковь. Немало семей образовалось с благословения местного священника. Одну из них скрепили узами брака при нас.

Работают два музея - этнографический Мотольский музей народного творчества и археологический "Нашы каранi".

"Мотольский музей народного творчества открыт в 1995 году, - рассказывает директор Ольга Кульбеда. - Восемь залов музея раскрывают перед посетителями региональные особенности материальной и духовной культуры Западного Полесья. Есть залы истории и крестьянского быта, ремесел, земледелия, льнообработки, имеются богатые коллекции ткачества, вышивки, плетения, одежды, гончарства, бондарства и других ремесел. Собрана коллекция народной поэтики: праздники, обычаи, обряды, поговорки, пословицы, шутки, детский фольклор. Особый колорит музею придает фольклорно-этнографический театр "Мотольскія суседзі".

Рядом с музеем находится большая ветряная мельница. В 2019 году ее отремонтировали. Здесь туристы могут познакомиться с технологией размола зерна.

"Недавно при финансовой поддержке ПРООН к музейному комплексу добавился крестьянский дом с восстановленным интерьером 1950-60 годов, где туристам предлагают принять участие в мотольских обрядах, продегустировать местную народную кухню", - добавляет директор.

Музей предлагает посетителям интерактивные программы "Жывы гук", "У гасцях у бабулі Алены", "Свадебный каравай". "Вясельная каравайная традыцыя вёскі Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці" даже внесена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

В 2013 году для развития туризма в районе открыли 2 филиала музея: "Нашы каранi" в Мотоле и "Дом травника" в Стрельно. В музее археологии, например, можно увидеть настоящий бивень мамонта, древнее копище, стоянку первобытного человека.

Правда, из-за коронавируса число желающих посмотреть экспозиции заметно уменьшилось. Но работники музея не унывают. "Эпидемиологическая ситуация заставляет нас приспосабливаться к жизни в новых условиях. Как никогда востребованы интернет-ресурсы, и музей воспользовался этой ситуацией. Мы реализовали творческий проект духовного направления "Крыница веры православной. Видеопутешествие по храмам Ивановщины": посетили 20 православных церквей региона и на основе собранного материала создали видеоролики с музыкальным сопровождением, которые выложили в соцсети. Есть у нас также онлайн-проект про все деревни района. Отклик огромный, в основном пишут бывшие земляки. Мы обеспечиваем им связь с малой родиной, потому что предоставляем не только информацию о работе музея, но и новости района, отдельных деревень", - заключает Ольга Кульбеда.

Раз в два года Мотоль притягивает туристов кулинарными изысками - проводит фестиваль "Мотальскiя прысмакi". Юбилейный 10-й фестиваль состоялся в 2019 году. На фестивале всегда присутствует 6-7 тыс. человек. Приезжают представители разных стран - из России, Украины, Литвы, Израиля, Алжира, Китая, Италии. Следующий фестиваль должен состояться в 2021 году, но 2022-й является юбилейным годом для Мотоля, поэтому праздники могут совместить.

Отдохнуть и переночевать гости могут в местных агроусадьбах (здесь 4 таких места) или в гостинице "Фэст" от хозяйства "Агро-Мотоль". Она расположена в центре, может принять до 15 человек в 9 номерах. Имеется даже свой номер люкс, который часто арендуют молодожены. В агрогородке считают, что это еще один местный бренд и достопримечательность.

Завершаем экскурсию у каплицы Святого Яна, где бьет родник. Он существует еще с довоенных времен, за последние 10 лет силами прихожан и священника благоустроен, здесь появились колодец, часовня, купель.

Да и сам Мотоль был неоднократно благоустроен и улучшен силами местных жителей. Именно благодаря их инициативности, настойчивости, трудолюбию проводятся крупные мероприятия и реализуются интересные инициативы. "Основной наш потенциал - люди. В Мотоле народ "вчэпыстый", если за что-то берется, то делает досконально. Потому и созданы все условия для жизни", - заключает глава сельисполкома Сергей Пилипович.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА и Егора ПАВЛЮЩИКА,

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