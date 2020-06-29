"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": в Беларуси заложены плодово-ягодные сады с лучшими сортами

После распада СССР в большинстве хозяйств имелись старые низкопродуктивные сады. Развитие отрасли, насыщение потребительского рынка качественной плодово-ягодной продукцией и продуктами ее переработки, снижение импорта и наращивание экспортного потенциала - все эти задачи нужно было решать.
По госпрограммам в стране стали закладывать молодые сады с лучшими сортами, строить современные плодохранилища, проводить техническое переоснащение.
Помимо традиционных посажены молодые грушевые, вишневые и сливовые сады. Расширился ассортимент ягодных культур с ценными целебными свойствами и витаминами: высокорослая голубика, крупноплодная клюква, арония (черноплодная рябина), виноград. Белорусские голубика и клюква пользуются большим спросом в России, Казахстане, Великобритании, Польше, Литве, Латвии. Кроме того, широкое распространение получили ремонтантные земляника и малина, которые позволяют получать свежие ягоды и осенью. В связи с потеплением климата все большее распространение в стране получают посадки грецкого ореха и фундука.
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