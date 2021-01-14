За 3 месяца предотвращено 26 случаев ввоза в Беларусь боеприпасов и наркотиков на автовозах

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последних три месяца белорусские пограничники предотвратили 26 случаев ввоза в Беларусь боеприпасов, наркотических средств и таблеток с психотропными веществами в автомобилях, перевозимых на лафетах. В основном все авто перемещались после покупки их на аукционах стран Евросоюза и Америки. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Водители грузовиков с лафетами лично отвечают за перевозимые легковые автомобили, а значит, и за все, что в них находится. Как итог, это задержки в оформлении других лиц и транспортных средств на границе, помещение автовоза на штрафстоянку, невыполнение обязательств перед заказчиком и уголовная ответственность", - рассказали в ведомстве.

Госпогранкомитет в очередной раз обращает внимание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих перевозку транспортных средств через границу, на необходимость тщательного осмотра и досмотра перевозимых автомобилей, поскольку такие авто, как правило, не проходят предпродажную подготовку, а салон не убирается от мусора и посторонних вещей.-0-