За 30 лет Академия управления подготовила плеяду высокопрофессиональных руководителей - Маркевич

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 30 лет Академия управления при Президенте подготовила плеяду высокопрофессиональных руководителей. Такое мнение высказал сегодня министр культуры Анатолий Маркевич на Республиканском социальном форуме, посвященном 30-летию учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении 30 лет деятельность Академии управления направлена на формирование национальной школы государственного управления. За это время здесь подготовлена целая плеяда высокопрофессиональных государственных управленцев, которые отвечают не только за свои направления и подразделения, но и несут ответственность за целые отрасли реального сектора экономики. И то, что сегодня социокультурная сфера представлена подготовленными руководителями, подчеркивает то, что здесь работают высококлассные специалисты, люди, нацеленные на дальнейшее развитие на созидание нашей республики", - подчеркнул Анатолий Маркевич.

По его словам, с особым теплом вспоминаются годы учебы в Академии управления. "Мы всегда чувствовали приветливое отношение профессорско-преподавательского состава, атмосферу взаимопонимания и поддержки. Я хотел бы высказать слова огромной признательности и благодарности преподавателям за их ежедневный, кропотливый и очень результативный труд", - сказал министр культуры.

"Республиканский социальный форум проходит в Год народного единства и позволит дать оценку степени сплоченности различных слоев белорусского общества, органично связанных в едином пространстве социальной сферы", - отметили организаторы.

Руководители и специалисты соцсферы, выпускники Академии управления специальности "государственное управление социальной сферой" на форуме обсудили достижения, возможности и пути решения актуальных социально значимых задач развития белорусского общества.

Академия управления - ведущее государственное учреждение высшего образования в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и руководящих кадров. Около 9 тыс. человек ежегодно проходят обучение здесь. Учреждение образования сотрудничает с 72 зарубежными профильными учебными заведениями и организациями из 28 стран. В структуру академии входят Институт государственной службы, Институт управленческих кадров и Научно-исследовательский институт теории и практики государственного управления.-0-

Фото Андрея Покумейко