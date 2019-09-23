За 30 лет более 1 млн белорусских детей прошли оздоровление за рубежом

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние 30 лет свыше 1 млн белорусских детей прошли оздоровление за рубежом. Об этом сообщил директор Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун сегодня на пресс-завтраке в Белорусском Обществе Красного креста, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся иностранная безвозмездная помощь, приходящая в нашу страну, регистрируется в департаменте и направляется на реализацию проектов, которые были отмечены или заявлены. В этой работе в части гуманитарного сотрудничества достаточно значимую роль играет Италия. Свыше 1 млн наших детей за последние 30 лет прошли оздоровление в зарубежных странах, и 55% приходится на Италию", - сказал Валерий Скакун.

Этим сотрудничество Беларуси и Италии не ограничивается, добавил он. Например, совместными усилиями были реализованы проекты по строительству учреждений здравоохранения и образования.

Что касается Красного Креста, то в целом, считает директор департамента, преимущество этой организации перед другими состоит в том, что она работает на перспективу. "Завтра делается сегодня. Нам надо заглянуть на 5-7 лет вперед и посмотреть на вызовы, которые мы можем прогнозировать. Нужно быть готовыми к будущим проблемам. Мы не застрахованы от явлений природы, какими-то процессами мы не можем управлять, но обязаны следить за проблемами, которые зависят от человека", - заключил Валерий Скакун.-0-