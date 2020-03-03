За чашкой чая с белорусскими конфетами - представительницы дипкорпуса отметили 8 Марта

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруга министра иностранных дел Беларуси Вера Полякова-Макей провела традиционный праздничный прием, посвященный 8 Марта. В этот раз местом проведения мероприятия стала кондитерская фабрика "Коммунарка", передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя женщин - глав дипмиссий, руководителей представительств международных организаций и жен дипломатов, Вера Полякова-Макей призналась, что в непростые времена, которые сейчас переживает мир, решила немного подсластить жизнь представительницам дипкорпуса. "Я подумала, что неплохо нас объединить за чашкой чая с шоколадными конфетами, - пояснила она выбор места встречи. - Запах какао, вкус шоколада все-таки очень объединяет, рушит все барьеры. Это было проверено, когда мы первый раз проводили такое мероприятие здесь же в 2014 году. С тех пор уже поменялся дипкорпус, и мы решили, что надо еще раз познакомиться с фабрикой, тем более она претерпела невероятные изменения".

Участницам встречи продемонстрировали, как делают конфеты и шоколад. Современное оборудование, установленное на "Коммунарке", позволяет производить в год около 30 тыс. т сладких изделий. Благодаря модернизации, предприятие наращивает мощности, продукция поставляется в 19 стран.

В мире продукцию "Коммунарки" хорошо знают и ценят, что подтверждают и представительницы дипкорпуса. Они с удовольствием угостились фирменным горячим шоколадом и конфетами, с большим интересом пробовали новинки фабрики. Это, например, шоколад с натуральными добавками из черной смородины, клюквы, абрикоса, вскоре обещают выпустить шоколад с двухслойной начинкой.

"Я, к сожалению, сладкоежка, - признается в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. - Мне очень нравится эта инициатива - пригласить нас на кондитерскую фабрику. Это приятный перерыв в работе. И мне очень понравился шоколад с наполнителем из меда. Здесь я его впервые попробовала. Белорусские конфеты ценю, они вкусные, я их с удовольствием беру в Швецию, когда туда приезжаю".

Пожалуй, самый известный и весьма востребованный продукт среди дипломатов - эксклюзивный шоколад "Президент". "Он объехал со мной уже полмира, - рассказала Вера Полякова-Макей. - Потому что две излюбленные вещи, которые я всегда везу за границу, - это бобруйский зефир и шоколад "Президент".

Само название продукта, уникальная рецептура, по которой он изготовлен, и оригинальный вкус делают его очень популярным. На фабрике с гордостью рассказывают зарубежным гостям, что шоколад "Президент" не содержит сахара и при его изготовлении используют четыре вида какао-бобов, произрастающих в Венесуэле, Кот-д'Ивуаре, Эквадоре и Гане.

Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер отметила, что приятно впечатлена увиденным на фабрике и считает подобные встречи перед 8 Марта очень полезными и уместными. "Этот праздник дает возможность еще раз напомнить, что необходимо обеспечивать равные права для женщин во всем мире", - подчеркнула она.-0-