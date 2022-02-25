За четыре дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 34,28%

Новости темы "Референдум по Конституции"
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За четыре дня в досрочном голосовании по референдуму приняли участие 34,28% от общего числа граждан, которые включены в списки участников референдума. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
"Наибольшую активность проявляют гомельчане. В Гомельской области уже проголосовали 38,81%. Наименьшую - минчане. В Минске бюллетени для голосования получили 28,61% граждан", - рассказали в ЦИК.
В Брестской области процент проголосовавших 36,67%, Витебской - 33,82%, Гродненской - 31,31%, Минской - 33,85%, Могилевской - 38,17%.-0-