13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За гнездами белорусской пустельги можно следить онлайн, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Два гнезда пустельги, за которыми ведется видеонаблюдение, расположены на многоэтажном доме в Бресте. Рядом установлена камера, которая ведет трансляцию. В АПБ отметили, что это уже 11-й сезон онлайн-видеонаблюдений за пустельгой в Беларуси. В этом году появилась возможность отматывать трансляцию назад и смотреть, что происходило в гнездах несколькими часами ранее.

Птицы семейства соколиных не вьют гнезда сами: они занимают либо уже готовые (оставленные воронами, сороками, грачами), либо гнездовые ниши. Для них важна безопасность гнезд, поэтому они предпочитают места повыше на различных строениях.

Наблюдать за птицами онлайн можно на сайте birdwatch.by. В этом сезоне трансляцию включали уже почти 10 тыс. зрителей из 39 стран со всех континентов, кроме Австралии.-0-