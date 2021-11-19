19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год профсоюзами выявлено более 500 случаев несвоевременной выплаты заработной платы. Такие данные были приведены на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Профсоюзы на постоянной основе контролируют вопросы своевременности выплаты заработной платы во всех сферах экономики. Причем внимание - всем фактам, даже если наниматель задерживает оплату труда на день-два. В каждом таком случае выдаются рекомендации для устранения выявленных нарушений.

Что касается самых последних данных в этом вопросе, то в сентябре выявлена 51 такая организация, в октябре - 44. При этом в абсолютном большинстве в этих организациях задолженность не является системной и хронической. Зачастую это несвоевременный расчет с работником при уходе в отпуск или при увольнении.

В то же время необходимо отметить, что в ряде случаев работники вынуждены ждать законных выплат месяцами. Как правило, это связано с тем, что предприятие находится в процедуре ликвидации и не имеет средств, чтобы рассчитаться с людьми. В этой связи профсоюзы отмечают необходимость скорейшего принятия документа о гарантиях выплаты заработной платы и перечисления взносов в ФСЗН при банкротстве организации.

Как отметили в национальном профцентре, в целом большинство организаций-должников, как и раньше, относится к сельскому хозяйству. Вместе с тем в текущем году благодаря совместным действиям социальных партнеров значительно улучшилась ситуация с выплатой заработной платы в организациях сельского хозяйства Витебского региона. Если еще в прошлом году там регулярно и на длительный срок задерживало выплату заработной платы несколько десятков организаций, то, например, в сентябре текущего года задолженность, причем незначительная, зафиксирована только в 4 организациях.-0-