За годы участия в "Неделе леса" сотрудники Исполкома СНГ высадили деревья на более чем 28 га

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За годы участия в акции "Неделя леса" сотрудники Исполкома СНГ высадили деревья на более чем 28 га. Об этом рассказал журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уже стало доброй традицией, когда многонациональный коллектив Исполнительного комитета СНГ принимает участие в акции "Неделя леса". За это время мы высадили 28 га леса. И приживаемость очень высокая. Лес - это одно из основных богатств Беларуси, все это остается на нашей родной земле", - сказал Виктор Гуминский.

В 2021-м, в год председательства Беларуси в СНГ и 30-летия Содружества, в подшефном Жодинском лесничестве Смолевичского лесхоза Минской области представители Исполкома СНГ высадили хвойные и лиственные породы деревьев на делянке площадью 1 га.

"Более того, "Неделя леса" проходит в Год народного единства. Я проехал все страны СНГ. Общаясь с людьми, убедился, и они это подтверждают, что ближе нас друг к другу нет. Сегодняшняя акция - белорусская, но тем не менее приятно, что свой след оставят представители других государств. Потому что сегодня в условиях новых вызовов, угроз, санкций в отношении стран Содружества нам это единство очень требуется. И эта добрая благотворительная акция также имеет свое объединяющее начало", - отметил первый зампредседателя.-0-