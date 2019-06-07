За ходом вступительной кампании будут следить более 250 работников КГК

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 250 работников Комитета государственного контроля задействованы в работе государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук перед заседанием госкомиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная задача комиссии - предоставление равных возможностей при поступлении всем абитуриентам. Контроль осуществляется на всех этапах: при подготовке и проведении централизованного тестирования, вступительных внутренних испытаний, приеме документов и зачислении абитуриентов в учреждения образования. Для обеспечения деятельности госкомиссии при КГК создана рабочая группа, руководителем которой выступает Павел Пинчук. "Непосредственно к контрольным мероприятиям привлекается 1280 специалистов, из них 251 человек - представители Комитета государственного контроля", - сказал он.

Павел Пинчук уточнил, что госконтролеры наблюдают за соблюдением законодательства организационной комиссией - при пропуске на ЦТ, проведении испытания, перемещении документов с заданиями, приеме документов, зачислении абитуриентов. Нарушения повлекут дисциплинарную ответственность. Абитуриентов за нарушение установленного порядка ждет отстранение от сдачи ЦТ.

Наряду с выполнением задач по предотвращению нарушений во время вступительных испытаний членами госкомиссии будут объективно и оперативно рассмотрены все обращения абитуриентов и их родителей. В центральном аппарате КГК и комитетах областей организована работа горячей линии, будет проводиться личный прием абитуриентов и их родителей. От того, насколько объективно и справедливо будут разрешены все спорные вопросы, зависит уверенность молодого поколения, их родителей в том, что государство создает для каждого гражданина равные условия для его жизни и самореализации, подчеркнул Павел Пинчук.

Первый этап вступительной кампании - централизованное тестирование по 11 общеобразовательным предметам - пройдет с 11 июня по 10 июля и в резервные дни 6, 8 и 10 июля. Местами проведения ЦТ определены 40 учреждений образования, 12 из них - в Минске.-0-