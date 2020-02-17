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17 февраля 2020, 08:55

За комфортом – в "Хельсинки"! В "Минск Мир" стартовали продажи нового дома – с квартирами с полной отделкой!

Финская столица многими мировыми рейтингами и экспертами признается как город счастливых людей и комфортной жизни. Уют и удобство этого места вкупе с истинно скандинавским умением наслаждаться жизнью создают здесь особенную атмосферу. Дом "Хельсинки" в комплексе "Минск Мир" тоже окажется особенно дружелюбным к своим будущим жителям, ведь в нем квартиры впервые будут сдаваться с чистовой отделкой и сантехникой! Продажи стартовали сегодня – в понедельник, 17 января!

На самом старте – всегда лучшие условия! А особенное внимание к дому "Хельсинки" обусловлено еще рядом важнейших причин. И в первую очередь тем, что впервые в этом доме квартиру можно приобрести полностью готовой к проживанию. Владельцу останется лишь расставить мебель – и добро пожаловать домой!

Чистовая отделка – идеальное решение для новоселов, которым некогда ждать долгого ремонта. В квартире будут установлены все перегородки и разведены коммуникации. При проведении всех работ, от стяжек до обоев и красок, будут использоваться материалы только ведущих производителей. Сантехника, смесители, розетки, светильники, металлическая входная дверь – все качественное, стильное, гармоничное. Высота потолков – 2,7 метра, с накладными и встроенными светодиодными светильниками.

Дизайнеры предлагают два стиля отделки – классический теплый и лаконичный светлый. Скандинавский, американский, европейский стиль – покупатель сможет воплотить любую свою мечту!

Главное – это уникальная возможность въехать в свою собственную квартиру сразу же, как только дом будет сдан!

Чего в финнах больше: сдержанности и медлительности или их национального качества "сису" – умения сконцентрироваться ради достижения цели? Они – "горячие финские парни", лучшие хоккеисты и автогонщики и фанатичные поклонники тяжелого рока. И они же возводят семейные ценности в абсолют и способны сделать жизнь своих близких приятной и комфортной – так, как это заложено в философии комплекса "Минск Мир".

В блистательном "Хельсинки" – 25 этажей, квартиры площадью от 30 до 74 кв. метров и все преимущества современных архитектурных проектов комплекса "Минск Мир".

Дом "Хельсинки"
Дом "Хельсинки"

Так, жителей дома и их гостей первым делом встретит светлое просторное лобби – со стойкой консьержа, зоной ожидания курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком и байк-боксом. Отделка керамогранитом пола и входной группы, гранитные порталы лифтовых шахт, светлые стены и "финские" мотивы в дизайне – можно только представить, как свежо и ярко это будет смотреться!

Из лобби – два выхода на обе стороны дома. Очень удобно свернуть во двор, когда отправился с ребенком на прогулку, или на улицу, если спешишь на работу. Дом обходить не придется!

Весь дом будет полон света и воздуха! Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы – с улицы кажется, будто весь его фасад покрыт стеклом! А изнутри, из квартир – замечательные виды на весь город!

Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы
Панорамное остекление окон с детскими замками, застекленные лоджии, балконы

К слову, даже на 25 этаж взлететь проще простого, ведь в "Хельсинки" будут сразу три лифта ведущего мирового производителями компании OTIS. А один из них – панорамный! Как в лучших гостиницах мира он будет скользить по стене здания, открывая своим пассажирам невероятные и головокружительные пейзажи современного города!

Дом "Хельсинки" – это первое жилое здание нового квартала, который получил название "Северная Европа". Это уже девятый квартал комплекса, в котором можно приобрести квартиры.

В каждом дворе – детские и спортивные площадки, велопарковки, зоны спокойного отдыха. Весь квартал получит дизайнерское озеленение.

В квартале "Северная Европа" будет построен детский сад на 230 мест, так что родителям малышей по утрам не нужно ставить будильник заранее, боясь опоздать – отвести ребенка в садик можно будет буквально за несколько минут!

Квартал будет закрыт от сквозного движения машин - владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по внешнему периметру квартала и в крытых паркингах. К слову, первый девятиуровневый паркинг, который вмещает до 800 автомобилей, в комплексе "Минск Мир" открыли еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Действующий девятиуровневый крытый паркинг

Дом "Хельсинки" в квартале "Северная Европа" – это еще и все преимущества суперсовременного и тщательно спланированного комплекса, который строится в самом центре Минска! Не случайно "Минск Мир" получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

Все необходимое – буквально в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк – почти как Центральный парк Нью-Йорка! Это "зеленые легкие" всего комплекса. Здесь найдется место и уединенным дорожкам для прогулок, и фонтанам со скульптурами, и спортивным и детским площадкам - красивейшая территория для спокойного и активного отдыха!

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек – и это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопрогулок, так и интенсивных спортивных тренировок. Присоединиться к культуре велодвижения и выбрать для себя самый экологичный вид транспорта ваш ребенок сможет буквально с первых лет жизни!

А коль уж заговорили про транспорт, нельзя не вспомнить великолепную транспортную инфраструктуру. Через комплекс пройдет новая, третья линия Минского метрополитена, и сразу две станции окажутся по соседству! В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

Свериться с тем, как стремительно продвигается строительство комплекса "Минск Мир", можно в онлайн-режиме с помощью видео-тура на сайте застройщика.

И помните самое важное! Красивые рендеры и вся привлекательность нового дома "Хельсинки", в котором стартовали продажи квартир, – это не сказка или нереальная мечта. Квартиры в нем доступны многим белорусским семьям со стабильным доходом, в том числе и с чистовой отделкой. Ведь даже полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет!

Длительная рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Правда, требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Напомним также, что в честь Дня влюбленных в комплексе "Минск Мир" до конца февраля проводится грандиозная праздничная акция! При покупке квартиры в домах "Пекин" и "Сидней Люкс" квартала "Чемпионов", "Нью-Йорк" и "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка", "Гонконг" и "Токио" в квартале "Азия" и "Александрия" в квартале "Африка" снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20%, в том числе с помощью специального кредита от банка-партнера – и оформлять договор покупки в рассрочку!

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,99% в первый год и 10% – на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года процентная ставка составит 6,99%.

Используйте финскую практику настойчивого стремления к осуществлению поставленных целей – и приобретайте квартиру в доме "Хельсинки"на старте продаж! А если есть желание справить новоселье скорее – приобретайте свою квартиру с чистовой отделкой!

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Хельсинки" на старте продаж можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Пусть ваша новая квартира будет готова приютить вашу семью немедленно!

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