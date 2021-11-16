За медпомощью после инцидента на белорусско-польской границе обратились 6 человек

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За медицинской помощью после сегодняшних событий на белорусско-польской границе на данный момент обратились 6 человек. Об этом sb.by рассказала начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, сообщает БЕЛТА

"Действительно, количество пострадавших (вернее, обратившихся за медпомощью) увеличилось до 6 человек. Трое из них беженцы, трое - журналисты. Мы оперативно реагируем на обстановку. К круглосуточно дежурящей у стихийного лагеря, разбитого беженцами у польской границы, карете скорой помощи добавилась еще одна. Кроме того, гродненские медики, находящиеся на месте событий, оценивают состояние пациентов и при необходимости будут доставлять их на излечение в учреждения здравоохранения города Гродно. Мест достаточно, и они полностью подготовлены", - сказала она.

За прошедшую неделю белорусские врачи, дежурившие у госграницы, оказали всестороннюю помощь 21 гражданину из Ирака, Сирии, Судана, Марокко, Конго, Турции, Кубы и других стран. На стационарное лечение помещены 4 иностранца. Госпитализированы один взрослый и трое детей.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на ГПК, ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась к полудню. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах границе, в том числе на женщин и детей. "Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза", - добавили в Госпогранкомитете. -0-