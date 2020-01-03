За нарушение законодательства о биржевых сделках в 2019 году юрлица и ИП оштрафованы на Br5,7 тыс.

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году сумма штрафов за нарушение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства о биржевых сделках превысила Br5,7 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"За прошлый год главными управлениями МАРТ по областям и Минску за непредставление товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для ее регистрации было составлено 77 протоколов об административном правонарушении. В результате суды вынесли постановления о наложении штрафа на общую сумму Br5724,5", - отметили в пресс-службе.

Случаи, сроки и порядок представления товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки определены положением, которое утверждено постановлением Совета Министров от 8 октября 2015 года №839. Заявитель должен представить сведения в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

В МАРТ также напоминают о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи хозяйствующими субъектами, которые в соответствии с постановлением Совмина "О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах" не имеют оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией.-0-