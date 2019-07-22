За нарушения пожарной безопасности в лесах к ответственности привлечены более 530 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 530 человек привлечены к ответственности за нарушения пожарной безопасности в лесах. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления лесного хозяйства Минлесхоза Виктор Звертовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минлесхоза напомнил, что из-за особенностей погоды первые пожары произошли в лесах еще в начале марта. "Всего в первом полугодии зафиксировано 489 случаев лесных пожаров. Основной их причиной является человеческий фактор", - сказал Виктор Звертовский. За прошедшие выходные в связи с жаркой погодой и активным посещением лесов произошло 7 случаев возгораний.

"С начала года сотрудниками лесной охраны за нарушение требований пожарной безопасности в лесах привлечены к ответственности 532 человека. Это примерно на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - проинформировал Виктор Звертовский.

Он отметил, что с 2015 года активно используются системы фото- и видеофиксации. "По состоянию на 22 июля в лесном фонде установлено 720 камер фотофиксации. С начала года с их помощью выявлено более 340 нарушителей. Основная масса привлечена к ответственности за нарушение пожарной безопасности и за загрязнение леса", - рассказал Виктор Звертовский. Для своевременного выявления пожаров в Минлесхозе имеются 635 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, которые оборудованы 551 системой видеонаблюдения.

Как подчеркнул начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Сергей Новик, в этом году не допущено перехода лесных пожаров на сельскохозяйственные земли. "Для авиационного мониторинга и тушения лесных пожаров авиация МЧС задействует до 15 воздушных судов. Это Ми-8, Ми-26, Ми-2, Ан-2. Работа проводится по 38 маршрутам. Они перекрывают 100% лесов Беларуси", - сказал он.

Всего за последние 10 лет в Беларуси произошло свыше 4,5 тыс. лесных пожаров. Наиболее сложная обстановка с ними была в 2009 и 2015 годах.-0-